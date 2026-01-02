В Германии предлагают возвращать пригодных к службе украинцев на родину
Киев • УНН
Немецкая партия ХСС предлагает отправлять мужчин, пригодных к военной службе, обратно в Украину. Также предлагается привлекать личные средства и активы беженцев для покрытия расходов на их проживание.
Немецкая партия Христианско-социальный союз (ХСС) инициирует ужесточение миграционных правил для украинских беженцев. В частности, предлагается отправлять мужчин, пригодных к военной службе, обратно в Украину для защиты государства. Об этом сообщает издание Münchner Merkur, пишет УНН.
Детали
Согласно проекту решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон, ХСС выступает за автоматическую потерю статуса защиты для тех беженцев, которые совершают поездки на родину. По мнению политиков, такие визиты опровергают реальную потребность лица в убежище.
Руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Гоффманн прямо призвал к возвращению пригодных к службе украинцев. Он отметил, что эти граждане должны "внести свой вклад в оборону своей страны".
Финансовые обязательства и использование активов
Помимо вопросов мобилизации, ХСС настаивает на изменении правил финансирования пребывания украинцев в Германии. Партия предлагает привлекать личные средства и активы беженцев для покрытия расходов на их проживание.
В частности, документ предусматривает, что для украинцев, которые прибудут в страну с апреля 2025 года, будет действовать норма об использовании их возможных активов в качестве компенсации за пребывание в Германии. ХСС также требует, чтобы все ищущие убежище принимали финансовое участие в расходах государства на их содержание.
