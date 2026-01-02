В Германии предлагают возвращать пригодных к службе украинцев на родину

$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 10043 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 14820 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 22165 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 34829 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 24260 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 60501 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 87294 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 63876 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 57902 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 193570 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
"Атака" на резиденцию путина: кремль организовал примитивный фейк, чтобы поссорить США и Украину - ЦПД2 января, 11:04 • 6748 просмотра
Пьяные расшатали лифт: во Львове 19-летний парень упал в шахту2 января, 11:12 • 4652 просмотра
российское мвд повторно объявило в розыск командира РДК Капустина2 января, 14:10 • 3132 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Харькову есть разрушения торгового центра: ГСЧС показала новые кадры последствийPhoto14:54 • 5822 просмотра
Большинство регионов Украины столкнутся с отключениями света 3 января16:02 • 4556 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 26156 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 45685 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 62230 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 193565 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 113274 просмотра
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Франция
Государственная граница Украины
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 36729 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 46384 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 46328 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 113270 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 44138 просмотра
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Отопление
Техника

В Германии предлагают возвращать пригодных к службе украинцев на родину

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Немецкая партия ХСС предлагает отправлять мужчин, пригодных к военной службе, обратно в Украину. Также предлагается привлекать личные средства и активы беженцев для покрытия расходов на их проживание.

В Германии предлагают возвращать пригодных к службе украинцев на родину

Немецкая партия Христианско-социальный союз (ХСС) инициирует ужесточение миграционных правил для украинских беженцев. В частности, предлагается отправлять мужчин, пригодных к военной службе, обратно в Украину для защиты государства. Об этом сообщает издание Münchner Merkur, пишет УНН.

Детали

Согласно проекту решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон, ХСС выступает за автоматическую потерю статуса защиты для тех беженцев, которые совершают поездки на родину. По мнению политиков, такие визиты опровергают реальную потребность лица в убежище.

Грузия продлила бесплатное медицинское обслуживание для украинцев до 2026 года27.12.25, 14:25 • 5817 просмотров

Руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Гоффманн прямо призвал к возвращению пригодных к службе украинцев. Он отметил, что эти граждане должны "внести свой вклад в оборону своей страны".

Финансовые обязательства и использование активов

Помимо вопросов мобилизации, ХСС настаивает на изменении правил финансирования пребывания украинцев в Германии. Партия предлагает привлекать личные средства и активы беженцев для покрытия расходов на их проживание.

В частности, документ предусматривает, что для украинцев, которые прибудут в страну с апреля 2025 года, будет действовать норма об использовании их возможных активов в качестве компенсации за пребывание в Германии. ХСС также требует, чтобы все ищущие убежище принимали финансовое участие в расходах государства на их содержание.

Швейцария депортировала уже около 100 украинцев: многодетную семью из Харькова заставляют уехать в Литву – Le Temps23.12.25, 16:06 • 3238 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости МираНаши за границей
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Бундестаг
Германия
Украина