Грузия продлила бесплатное медицинское обслуживание для украинцев до 2026 года
Киев • УНН
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе продлил предоставление бесплатных медицинских услуг украинцам до 1 апреля 2026 года. Украинские беженцы будут иметь доступ к тому же перечню услуг, что и граждане Грузии по государственному страхованию.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал распоряжение о продлении срока предоставления бесплатных медицинских услуг украинцам. Граждане, прибывшие в страну из-за боевых действий, смогут пользоваться государственной помощью до 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает УНН.
Детали
Украинские беженцы имеют право на тот же перечень услуг, что и граждане Грузии по государственному страхованию. В программу включено:
- неотложную помощь, консультации и роды;
- лечение диабета, диализ и помощь при редких заболеваниях;
- психиатрическую поддержку и помощь матери и ребенку;
- лечение туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и иммунизацию.
Условия получения льгот
Право на бесплатную медицину имеют украинцы, постоянно проживающие на территории Грузии. Статус постоянного проживания сохраняется во время краткосрочных поездок за границу сроком до трех дней. В случае длительного отсутствия в стране право на льготное обслуживание теряется.
Координацией оказания помощи и организационными вопросами занимается Министерство здравоохранения и социальной защиты Грузии.
