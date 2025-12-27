Грузія продовжила безкоштовне медичне обслуговування для українців до 2026 року
Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе продовжив надання безкоштовних медичних послуг українцям до 1 квітня 2026 року. Українські біженці матимуть доступ до того ж переліку послуг, що й громадяни Грузії за державним страхуванням.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підписав розпорядження про продовження терміну надання безкоштовних медичних послуг українцям. Громадяни, які прибули до країни через бойові дії, зможуть користуватися державною допомогою до 1 квітня 2026 року. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Українські біженці мають право на той самий перелік послуг, що й громадяни Грузії за державним страхуванням. До програми включено:
- невідкладну допомогу, консультації та пологи;
- лікування діабету, діаліз та допомогу при рідкісних захворюваннях;
- психіатричну підтримку та допомогу матері й дитині;
- лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та імунізацію.
Умови отримання пільг
Право на безкоштовну медицину мають українці, які постійно проживають на території Грузії. Статус постійного проживання зберігається під час короткострокових поїздок за кордон терміном до трьох днів. У разі тривалої відсутності в країні право на пільгове обслуговування втрачається.
Координацією надання допомоги та організаційними питаннями займається Міністерство охорони здоров’я та соціального захисту Грузії.
