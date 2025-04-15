Іраклій Кобахідзе

Нова хвиля протестів у Грузії: люди знову виходять на вулиці Тбілісі та Батумі

У Тбілісі та Батумі відновлюються стихійні акції протесту через рішення уряду заморозити вступ до ЄС до 2028 року. Протестувальники збираються біля парламенту та на площі Європи, незважаючи на вчорашнє застосування сльозогінного газу.