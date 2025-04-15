Громадяни України зможуть перебувати в Грузії без візи лише один рік. Для тих, хто в'їхав до 24 лютого 2025 року, термін продовжено до 2026 року.
Поліція затримала трьох осіб біля парламенту Грузії. Студентки намагалися поставити стільці для мітингувальників, що спровокувало суперечки та затримання.
Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.
Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про зупинення безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів. Словаччина та Угорщина виступили проти, але рішення було прийнято кваліфікованою більшістю.
Іраклій Кобахідзе підтримав заяву словацького прем'єра Фіцо про загрозу державного перевороту. За його словами, протести в обох країнах координуються з одного центру.
Іраклій Кобахідзе заперечив заяву Макрона про зростання агресії рф у сусідніх країнах, зазначивши, що це стосується лише України. Прем'єр Грузії порадив президенту Франції зосередитись на допомозі Україні.
Президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку президентці Грузії Саломе Зурабішвілі та її європейським прагненням. Він підтримав проведення нових парламентських виборів у Грузії відповідно до рекомендацій ОБСЄ.
Саломе Зурабішвілі заявила "Ми не боїмося" у відповідь на погрози ув'язнення від прем'єра Кобахідзе. Президентка підтримала мітингувальників у Тбілісі та наполягає на призначенні нових парламентських виборів.
Іраклій Кобахідзе вимагає від Саломе Зурабішвілі покинути президентську резиденцію до 29 грудня під загрозою кримінальної відповідальності.
Влада Грузії створить робочу групу з Радою Європи для внесення змін до закону про "іноагентів". Прем'єр Кобахідзе пообіцяв звільнити більшість затриманих протестувальників та припинити застосування сили.
Литва та Естонія ввели санкції проти 17 грузинських політиків і чиновників, включаючи прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Причиною стало придушення протестів та порушення прав людини в Грузії.
Естонія ввела санкції проти 14 грузинських посадових осіб, включаючи прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Міністр закордонних справ Естонії закликав інші країни ЄС також відреагувати на порушення прав людини в Грузії.
Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нелегітимними вибори нового президента Михайла Кавелашвілі.
Біля парламенту Грузії зібралися протестувальники перед президентськими виборами з єдиним кандидатом від правлячої партії. Протести спалахнули після заяв про припинення переговорів з ЄС, а чинний президент відмовляється залишати посаду.
У Грузії проходять президентські вибори, де фаворитом є кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Михайло Кавелашвілі. Чинна президентка Саломе Зурабішвілі відмовляється залишати посаду, що загострює політичну кризу в країні.
Провладна партія "Грузинська мрія" планує заборонити прикривати обличчя на мітингах та акціях. Рішення прийняте після серії нападів на журналістів, під час яких постраждали понад 56 представників ЗМІ.
Суд Грузії заарештував опозиціонера Ніку Гварамія після обшуків в офісах опозиційних партій. Напередодні Україна запровадила санкції проти 19 грузинських високопосадовців, які підтримують політику володимира путіна.
Іраклій Кобахідзе назвав опозицію "ліберально-фашистською" та пообіцяв її знищити. Тисячі протестувальників сьомий день поспіль виходять на вулиці Тбілісі, вимагаючи європейського курсу.
МЗС України засуджує придушення протестів у Грузії та відкидає заяви про "український сценарій". Грузинська влада призупинила переговори з ЄС, що викликало масові протести та затримання 224 осіб.
Іраклій Кобахідзе категорично відкинув можливість проведення нових парламентських виборів у Грузії. Прем'єр-міністр назвав поточні протести в країні "початком кінця ліберального фашизму".
У Грузії тривають масові протести через рішення влади відкласти переговори про вступ до ЄС до 2028 року. За два дні затримано 107 мітингувальників, 42 правоохоронці отримали травми різного ступеня тяжкості.
Співробітники Тбіліської мерії офіційно заявили про незгоду з рішенням "Грузинської мрії" призупинити процес вступу до ЄС до 2028 року. Вони підтвердили відданість європейському курсу та Конституції Грузії.
Іраклій Кобахідзе звинуватив європейських політиків та "агентуру" у насильницьких протестах у Тбілісі. Влада жорстко придушує демонстрації проти відмови від євроінтеграції, затримано 150 осіб.
Ресторан "Каклебі" у Цкнеті припинив роботу через поточні події в країні. Тбіліський театр опери також скасував вистави, а ізолятори переповнені після двох днів розгонів протестів.
Чотири журналісти звільнилися з телеканалу "Руставі 2" на тлі жорстких придушень проєвропейських акцій протесту. Телеканал звинувачують у необ'єктивному висвітленні подій та замовчуванні поліцейського насильства.
У Грузії силовики розігнали багатотисячний протест проти відмови уряду від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Під час жорсткого розгону постраждали десятки людей, включаючи журналістів.
Біля парламенту Грузії спалахнули сутички між поліцією та демонстрантами через відмову від переговорів щодо вступу до ЄС. Правоохоронці застосували спецзасоби, є постраждалі з обох сторін.
У Тбілісі та Батумі відновлюються стихійні акції протесту через рішення уряду заморозити вступ до ЄС до 2028 року. Протестувальники збираються біля парламенту та на площі Європи, незважаючи на вчорашнє застосування сльозогінного газу.
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив посла ЄС Павла Герчинського у втручанні у виборчий процес та дезінформації. Кобахідзе пригрозив дипломатичною відповіддю, якщо посол не змінить свою поведінку.
Посол ЄС Павло Нерчинський прокоментував відмову уряду Грузії від переговорів щодо вступу до ЄС. За його словами, це рішення суперечить політиці попередніх урядів і бажанням більшості грузинів.