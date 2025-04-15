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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21280 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140269 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129879 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127675 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129598 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193590 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76963 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Іраклій Кобахідзе

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Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Громадяни України зможуть перебувати в Грузії без візи лише один рік. Для тих, хто в'їхав до 24 лютого 2025 року, термін продовжено до 2026 року.

Політика • 3 квітня, 13:29 • 166645 перегляди

Біля парламенту Грузії поліція затримала трьох протестувальників через стільці

Поліція затримала трьох осіб біля парламенту Грузії. Студентки намагалися поставити стільці для мітингувальників, що спровокувало суперечки та затримання.

Новини Світу • 21 березня, 19:57 • 14461 перегляди

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії та визнав Зурабішвілі легітимною

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.

Новини Світу • 13 лютого, 15:21 • 55897 перегляди

ЄС затвердив зупинення безвізу для грузинських дипломатичних паспортів - ЗМІ

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про зупинення безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів. Словаччина та Угорщина виступили проти, але рішення було прийнято кваліфікованою більшістю.

Новини Світу • 27 січня, 12:08 • 23531 перегляди

Координуються однією рукою: Кобахідзе висловився про протести у Грузії та Словаччині

Іраклій Кобахідзе підтримав заяву словацького прем'єра Фіцо про загрозу державного перевороту. За його словами, протести в обох країнах координуються з одного центру.

Новини Світу • 23 січня, 14:47 • 29059 перегляди

"Нехай президент Франції подбає про Україну": премʼєр Грузії прокоментував заяву Макрона

Іраклій Кобахідзе заперечив заяву Макрона про зростання агресії рф у сусідніх країнах, зазначивши, що це стосується лише України. Прем'єр Грузії порадив президенту Франції зосередитись на допомозі Україні.

Війна • 7 січня, 12:59 • 47226 перегляди

"Грузини мають право рухатися до об’єднаної Європи": Дуда запевнив Зурабішвілі у підтримці

Президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку президентці Грузії Саломе Зурабішвілі та її європейським прагненням. Він підтримав проведення нових парламентських виборів у Грузії відповідно до рекомендацій ОБСЄ.

Новини Світу • 24 грудня, 02:45 • 20194 перегляди

Зурабішвілі відповіла на погрозу арешту з боку глави грузинського уряду

Саломе Зурабішвілі заявила "Ми не боїмося" у відповідь на погрози ув'язнення від прем'єра Кобахідзе. Президентка підтримала мітингувальників у Тбілісі та наполягає на призначенні нових парламентських виборів.

Новини Світу • 22 грудня, 20:22 • 29016 перегляди

Прем'єр Грузії погрожує президентці ув'язненням та відкинув можливість перевиборів

Іраклій Кобахідзе вимагає від Саломе Зурабішвілі покинути президентську резиденцію до 29 грудня під загрозою кримінальної відповідальності.

Новини Світу • 22 грудня, 13:18 • 26860 перегляди

Грузія змінить скандальний закон про "іноагентів" разом з Радою Європи

Влада Грузії створить робочу групу з Радою Європи для внесення змін до закону про "іноагентів". Прем'єр Кобахідзе пообіцяв звільнити більшість затриманих протестувальників та припинити застосування сили.

Новини Світу • 20 грудня, 11:52 • 18609 перегляди

Литва розширила санкційний список: ще 17 грузинських політиків під забороною

Литва та Естонія ввели санкції проти 17 грузинських політиків і чиновників, включаючи прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Причиною стало придушення протестів та порушення прав людини в Грузії.

Новини Світу • 15 грудня, 21:17 • 19430 перегляди

Естонія ввела санкції щодо ще 14 грузинських посадовців. Серед них прем'єр Кобахідзе

Естонія ввела санкції проти 14 грузинських посадових осіб, включаючи прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Міністр закордонних справ Естонії закликав інші країни ЄС також відреагувати на порушення прав людини в Грузії.

Новини Світу • 15 грудня, 12:45 • 25083 перегляди

Ніхто нікого не обирав: президентка Грузії Зурабішвілі відреагувала на вибори нового лідера країни

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нелегітимними вибори нового президента Михайла Кавелашвілі.

Новини Світу • 14 грудня, 13:47 • 22622 перегляди

У Тбілісі протестують перед виборами президента з єдиним кандидатом

Біля парламенту Грузії зібралися протестувальники перед президентськими виборами з єдиним кандидатом від правлячої партії. Протести спалахнули після заяв про припинення переговорів з ЄС, а чинний президент відмовляється залишати посаду.

Новини Світу • 14 грудня, 04:36 • 21736 перегляди

Грузія обирає нового президента на тлі політичної кризи та протестів

У Грузії проходять президентські вибори, де фаворитом є кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Михайло Кавелашвілі. Чинна президентка Саломе Зурабішвілі відмовляється залишати посаду, що загострює політичну кризу в країні.

Новини Світу • 14 грудня, 02:02 • 19825 перегляди

В Грузії планують заборонити прикривати обличчя на мітингах та акціях

Провладна партія "Грузинська мрія" планує заборонити прикривати обличчя на мітингах та акціях. Рішення прийняте після серії нападів на журналістів, під час яких постраждали понад 56 представників ЗМІ.

Новини Світу • 8 грудня, 13:23 • 21553 перегляди

Лідера грузинської опозиції "За зміни" заарештували

Суд Грузії заарештував опозиціонера Ніку Гварамія після обшуків в офісах опозиційних партій. Напередодні Україна запровадила санкції проти 19 грузинських високопосадовців, які підтримують політику володимира путіна.

Новини Світу • 6 грудня, 12:06 • 16580 перегляди

Прем'єр Грузії пообіцяв "викорінити" "ліберально-фашистську" опозицію, але протести у країні тривають

Іраклій Кобахідзе назвав опозицію "ліберально-фашистською" та пообіцяв її знищити. Тисячі протестувальників сьомий день поспіль виходять на вулиці Тбілісі, вимагаючи європейського курсу.

Новини Світу • 5 грудня, 13:10 • 17418 перегляди

Україна відреагувала на заяви влади Грузії про "український сценарій"

МЗС України засуджує придушення протестів у Грузії та відкидає заяви про "український сценарій". Грузинська влада призупинила переговори з ЄС, що викликало масові протести та затримання 224 осіб.

Політика • 2 грудня, 12:37 • 18436 перегляди

Прем'єр Грузії зробив гучну заяву щодо парламентських виборів на тлі протестів

Іраклій Кобахідзе категорично відкинув можливість проведення нових парламентських виборів у Грузії. Прем'єр-міністр назвав поточні протести в країні "початком кінця ліберального фашизму".

Новини Світу • 1 грудня, 12:23 • 21964 перегляди

Внаслідок протестів у Грузії постраждало понад 40 правоохоронців - МВС Грузії

У Грузії тривають масові протести через рішення влади відкласти переговори про вступ до ЄС до 2028 року. За два дні затримано 107 мітингувальників, 42 правоохоронці отримали травми різного ступеня тяжкості.

Новини Світу • 30 листопада, 18:28 • 25623 перегляди

Співробітники мерії Тбілісі заявили про незгоду з призупиненням вступу Грузії до ЄС

Співробітники Тбіліської мерії офіційно заявили про незгоду з рішенням "Грузинської мрії" призупинити процес вступу до ЄС до 2028 року. Вони підтвердили відданість європейському курсу та Конституції Грузії.

Суспільство • 30 листопада, 17:21 • 23613 перегляди

Сценарію українського Майдану не буде: Кобахідзе заявив, що поліція запобігла "нападу на конституційний лад Грузії"

Іраклій Кобахідзе звинуватив європейських політиків та "агентуру" у насильницьких протестах у Тбілісі. Влада жорстко придушує демонстрації проти відмови від євроінтеграції, затримано 150 осіб.

Новини Світу • 30 листопада, 11:25 • 21183 перегляди

У Грузії популярний серед лідерів правлячої партії ресторан припинив роботу на знак протесту

Ресторан "Каклебі" у Цкнеті припинив роботу через поточні події в країні. Тбіліський театр опери також скасував вистави, а ізолятори переповнені після двох днів розгонів протестів.

Новини Світу • 30 листопада, 10:24 • 21343 перегляди

У Грузії журналісти звільняються із провладниого телеканалу "Руставі 2" на тлі жорстоких придушень протестів

Чотири журналісти звільнилися з телеканалу "Руставі 2" на тлі жорстких придушень проєвропейських акцій протесту. Телеканал звинувачують у необ'єктивному висвітленні подій та замовчуванні поліцейського насильства.

Новини Світу • 30 листопада, 08:05 • 20581 перегляди

У Грузії розігнали багатотисячний протест, який тривав усю ніч

У Грузії силовики розігнали багатотисячний протест проти відмови уряду від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Під час жорсткого розгону постраждали десятки людей, включаючи журналістів.

Новини Світу • 30 листопада, 06:24 • 20425 перегляди

У Тбілісі поліція застосувала водомети проти мітингувальників

Біля парламенту Грузії спалахнули сутички між поліцією та демонстрантами через відмову від переговорів щодо вступу до ЄС. Правоохоронці застосували спецзасоби, є постраждалі з обох сторін.

Новини Світу • 29 листопада, 19:33 • 22872 перегляди

Нова хвиля протестів у Грузії: люди знову виходять на вулиці Тбілісі та Батумі

У Тбілісі та Батумі відновлюються стихійні акції протесту через рішення уряду заморозити вступ до ЄС до 2028 року. Протестувальники збираються біля парламенту та на площі Європи, незважаючи на вчорашнє застосування сльозогінного газу.

Новини Світу • 29 листопада, 15:15 • 18462 перегляди

Грузія погрожує дипломатичною відповіддю послу ЄС через його риторику

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив посла ЄС Павла Герчинського у втручанні у виборчий процес та дезінформації. Кобахідзе пригрозив дипломатичною відповіддю, якщо посол не змінить свою поведінку.

Новини Світу • 29 листопада, 11:54 • 16457 перегляди

"Ми прокинулися в новій реальності": посол ЄС зробив заяву після відмови уряду Грузії від євроінтеграції

Посол ЄС Павло Нерчинський прокоментував відмову уряду Грузії від переговорів щодо вступу до ЄС. За його словами, це рішення суперечить політиці попередніх урядів і бажанням більшості грузинів.

Новини Світу • 29 листопада, 09:19 • 16634 перегляди