У Грузії главу ОБСЄ оштрафували на понад $1,8 тис. за перекриття дороги на акції протесту
МВС Грузії оштрафувало чинну голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен на 5 тис. ларі за незаконне перекриття дороги. Це сталося під час її візиту до Тбілісі 14-15 жовтня, коли вона приєдналася до антиурядової акції.
На даному етапі невідомо, чи Валтонен вручили протокол про адміністративне порушення і чи встигла вона заплатити штраф, перш ніж залишила Грузію.
Глава МЗС Фінляндії перебувала у Тбілісі з офіційним візитом 14-15 жовтня. У вівторок вона приєдналася до учасників антиурядової акції на проспекті Руставелі. Демонстранти заблокували проїжджу частину, хоча їхня кількість цього не вимагала.
Валтонен заявила, що таким чином хотіла висловитись на підтримку свободи слова в Грузії.
15 жовтня в уряді заявили, що прем'єр Іраклій Кобахідзе скасував зустріч із Валтонен через те, що та брала участь у "незаконній акції" і робила "неправдиві заяви" про Грузію.
