В Грузии главу ОБСЕ оштрафовали более чем на $1,8 тыс. за перекрытие дороги на акции протеста
Киев • УНН
МВД Грузии оштрафовало действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен на 5 тыс. лари за незаконное перекрытие дороги. Это произошло во время ее визита в Тбилиси 14-15 октября, когда она присоединилась к антиправительственной акции.
Детали
На данном этапе неизвестно, вручили ли Валтонен протокол об административном нарушении и успела ли она заплатить штраф, прежде чем покинула Грузию.
Глава МИД Финляндии находилась в Тбилиси с официальным визитом 14-15 октября. Во вторник она присоединилась к участникам антиправительственной акции на проспекте Руставели. Демонстранты заблокировали проезжую часть, хотя их количество этого не требовало.
Валтонен заявила, что таким образом хотела высказаться в поддержку свободы слова в Грузии.
Напомним
15 октября в правительстве заявили, что премьер Ираклий Кобахидзе отменил встречу с Валтонен из-за того, что та участвовала в "незаконной акции" и делала "ложные заявления" о Грузии.
