Грузия направила ноту протеста ОБСЕ из-за участия главы организации в протестной акции в Тбилиси
Киев • УНН
МИД Грузии выразил протест секретариату ОБСЕ из-за участия главы организации Элины Валтонен в антиправительственной акции в Тбилиси. Грузия расценивает действия Валтонен как попытку ввести международное сообщество в заблуждение и злоупотребление мандатом.
МИД Грузии направил ноту протеста в секретариат ОБСЕ из-за появления на антиправительственной акции в Тбилиси действующей главы организации, главы МИД Финляндии Элины Валтонен, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
В ноте говорится о том, что 14 октября Валтонен отошла от программы своего официального визита, присоединилась к небольшой группе активистов, которые "свободно, но незаконно перекрыли главный проспект Тбилиси", и публично сделала заявление, "не отражающее действительности". МИД Грузии расценивает это как "сознательную попытку ввести международное сообщество в заблуждение относительно ситуации в Грузии".
"Эти действия противоречат духу сотрудничества в рамках ОБСЕ и могут быть расценены как злоупотребление мандатом действующего председателя, что подрывает доверие и ожидаемый нейтралитет", – приводит обращение министерства Общественный вещатель Грузии.
Участие в акции повлекло за собой отмену встречи с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе утром 15 октября. Валтонен же утверждает, что переговоры пришлось перенести по ее инициативе из-за изменившегося графика.
На митинге Валтонен записала видеообращение со словами поддержки протестующим, которые "обеспокоены репрессивным курсом своей страны" и "имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека". Кобахидзе особенно возмутило, что Валтонен преподнесла ситуацию так, будто акция только начиналась, хотя на самом деле митинг был в разгаре.