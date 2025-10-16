$41.760.01
Эксклюзив
09:20 • 8234 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 18140 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 30481 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 5496 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
05:41 • 29367 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 25456 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 22898 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33920 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54032 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52579 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Грузия направила ноту протеста ОБСЕ из-за участия главы организации в протестной акции в Тбилиси

Киев • УНН

 • 340 просмотра

МИД Грузии выразил протест секретариату ОБСЕ из-за участия главы организации Элины Валтонен в антиправительственной акции в Тбилиси. Грузия расценивает действия Валтонен как попытку ввести международное сообщество в заблуждение и злоупотребление мандатом.

Грузия направила ноту протеста ОБСЕ из-за участия главы организации в протестной акции в Тбилиси

МИД Грузии направил ноту протеста в секретариат ОБСЕ из-за появления на антиправительственной акции в Тбилиси действующей главы организации, главы МИД Финляндии Элины Валтонен, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

В ноте говорится о том, что 14 октября Валтонен отошла от программы своего официального визита, присоединилась к небольшой группе активистов, которые "свободно, но незаконно перекрыли главный проспект Тбилиси", и публично сделала заявление, "не отражающее действительности". МИД Грузии расценивает это как "сознательную попытку ввести международное сообщество в заблуждение относительно ситуации в Грузии".

"Эти действия противоречат духу сотрудничества в рамках ОБСЕ и могут быть расценены как злоупотребление мандатом действующего председателя, что подрывает доверие и ожидаемый нейтралитет", – приводит обращение министерства Общественный вещатель Грузии.

Встречу главы ОБСЕ и премьера Грузии отменили: кто передумал и при чем тут митинги15.10.25, 20:10 • 5110 просмотров

Участие в акции повлекло за собой отмену встречи с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе утром 15 октября. Валтонен же утверждает, что переговоры пришлось перенести по ее инициативе из-за изменившегося графика.

На митинге Валтонен записала видеообращение со словами поддержки протестующим, которые "обеспокоены репрессивным курсом своей страны" и "имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека". Кобахидзе особенно возмутило, что Валтонен преподнесла ситуацию так, будто акция только начиналась, хотя на самом деле митинг был в разгаре.

Антонина Туманова

Новости Мира
Дипломатка
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Ираклий Кобахидзе
Тбилиси
Финляндия
Грузия