15 октября, 10:41 • 15754 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 30535 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 25470 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 25874 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 23248 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18532 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17677 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 33790 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 33818 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13846 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Встречу главы ОБСЕ и премьера Грузии отменили: кто передумал и при чем тут митинги

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с главой ОБСЕ Элиной Валтонен из-за ее участия в антиправительственном митинге. Валтонен утверждает, что отменила встречу сама из-за изменения графика.

Встречу главы ОБСЕ и премьера Грузии отменили: кто передумал и при чем тут митинги

В правительстве Грузии заявили, что премьер Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Финляндии Элиной Валтонен после ее появления на антиправительственном митинге в Тбилиси. Однако Валтонен утверждает, что встреча отменена по ее собственной инициативе, передает УНН.

Что говорят в правительстве Грузии?

В связи со вчерашним участием в противозаконном митинге и ложными заявлениями премьер-министр отменил запланированную встречу с главой МИД Финляндии

– говорится в распространенном заявлении правительства Грузии.

Какую причину озвучила глава ОБСЕ?

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в комментарии финскому изданию Helsingin Sanomat заявила, что встреча с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе была отменена по ее собственной инициативе из-за изменения графика.

"К сожалению, мне самой пришлось отменить встречу с премьер-министром, чтобы успеть в Азербайджан", - сказала Валтонен, отметив, что сообщила грузинской стороне еще накануне вечером.

По данным издания, в рамках своего турне по странам Южного Кавказа Валтонен планировала встретиться с руководством Азербайджана 14 октября, однако планы изменились из-за внезапного отъезда президента Ильхама Алиева на "Саммит мира" по Газе, организованный президентом США Дональдом Трампом в Египте. Валтонен пришлось переносить переговоры с ним на среду.

Добавим

Как сообщает "Новости Грузия", депутат правящей "Грузинской мечты" Тенгиз Шарманашвили назвал заявление главы МИД Финляндии "выдумкой". По его словам, "невероятно", чтобы назначенные "дипломатическими каналами" встречи отставали от графика хотя бы на минуту.

"Представьте, что из-за изменения графика (она говорит): знаете, что, господин премьер-министр, я не могу с вами встретиться, у меня другие дела. Судите сами, насколько серьезно такое заявление", — заявил Шарманашвили в эфире "Имеди".

ЕС раскритиковал местные выборы в Грузии из-за подавления инакомыслия06.10.25, 07:14 • 3983 просмотра

Утром 15 октября администрация правительства Грузии распространила заявление, в котором говорилось, что Кобахидзе отменил встречу с главой МИД Финляндии из-за ее участия в "незаконном митинге и ложных заявлениях" о Грузии. В правительстве остались недовольны тем, что Валтонен после встречи с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили отправилась на протестную акцию в центре Тбилиси. Она выразила поддержку демонстрантам, которые почти год требуют досрочных парламентских выборов, считая нынешнюю власть нелегитимной.

Премьер Грузии о возможной отмене безвиза: "европейская бюрократия" раздражена выбором грузинского народа08.10.25, 19:52 • 6072 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Дипломатка
Митинги в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Ильхам Алиев
Ираклий Кобахидзе
Тбилиси
Дональд Трамп
Азербайджан
Финляндия
Египет
Грузия