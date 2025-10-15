Встречу главы ОБСЕ и премьера Грузии отменили: кто передумал и при чем тут митинги
Киев • УНН
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с главой ОБСЕ Элиной Валтонен из-за ее участия в антиправительственном митинге. Валтонен утверждает, что отменила встречу сама из-за изменения графика.
В правительстве Грузии заявили, что премьер Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Финляндии Элиной Валтонен после ее появления на антиправительственном митинге в Тбилиси. Однако Валтонен утверждает, что встреча отменена по ее собственной инициативе, передает УНН.
Что говорят в правительстве Грузии?
В связи со вчерашним участием в противозаконном митинге и ложными заявлениями премьер-министр отменил запланированную встречу с главой МИД Финляндии
Какую причину озвучила глава ОБСЕ?
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в комментарии финскому изданию Helsingin Sanomat заявила, что встреча с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе была отменена по ее собственной инициативе из-за изменения графика.
"К сожалению, мне самой пришлось отменить встречу с премьер-министром, чтобы успеть в Азербайджан", - сказала Валтонен, отметив, что сообщила грузинской стороне еще накануне вечером.
По данным издания, в рамках своего турне по странам Южного Кавказа Валтонен планировала встретиться с руководством Азербайджана 14 октября, однако планы изменились из-за внезапного отъезда президента Ильхама Алиева на "Саммит мира" по Газе, организованный президентом США Дональдом Трампом в Египте. Валтонен пришлось переносить переговоры с ним на среду.
Добавим
Как сообщает "Новости Грузия", депутат правящей "Грузинской мечты" Тенгиз Шарманашвили назвал заявление главы МИД Финляндии "выдумкой". По его словам, "невероятно", чтобы назначенные "дипломатическими каналами" встречи отставали от графика хотя бы на минуту.
"Представьте, что из-за изменения графика (она говорит): знаете, что, господин премьер-министр, я не могу с вами встретиться, у меня другие дела. Судите сами, насколько серьезно такое заявление", — заявил Шарманашвили в эфире "Имеди".
ЕС раскритиковал местные выборы в Грузии из-за подавления инакомыслия06.10.25, 07:14 • 3983 просмотра
Утром 15 октября администрация правительства Грузии распространила заявление, в котором говорилось, что Кобахидзе отменил встречу с главой МИД Финляндии из-за ее участия в "незаконном митинге и ложных заявлениях" о Грузии. В правительстве остались недовольны тем, что Валтонен после встречи с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили отправилась на протестную акцию в центре Тбилиси. Она выразила поддержку демонстрантам, которые почти год требуют досрочных парламентских выборов, считая нынешнюю власть нелегитимной.
Премьер Грузии о возможной отмене безвиза: "европейская бюрократия" раздражена выбором грузинского народа08.10.25, 19:52 • 6072 просмотра