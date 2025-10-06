ЕС раскритиковал местные выборы в Грузии из-за подавления инакомыслия

Верховный представитель Европейского Союза, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас и комиссар по переговорам о расширении Марта Кос сделали совместное заявление по поводу местных выборов в Грузии. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что местные выборы в Грузии прошли "на фоне длительного периода подавления инакомыслия".

Многомесячные рейды против независимых СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение оппонентов и активистов и поправки к избирательному кодексу в пользу правящей партии резко сократили возможность проведения конкурентных выборов. Значительная часть оппозиции бойкотировала эти выборы, и явка на них была относительно низкой - говорится в заявлении.

Также указывается, что отказ грузинских властей своевременно пригласить международных наблюдателей, в частности ОБСЕ/БДИПЧ, подорвал прозрачность избирательного процесса и помешал международному мониторингу, заслуживающему доверия. Местные организации также воздержались от наблюдения из-за репрессивной обстановки.

Многие люди постоянно протестовали против репрессивной политики правящей партии "Грузинская мечта". Мы призываем освободить всех незаконно задержанных - подчеркнули Каллас и Кос.

Они также призвали "к спокойствию и сдержанности" в период после выборов и соблюдению прав граждан на свободу собраний и выражения мнений.

"Конструктивный и всеобъемлющий диалог с участием всех политических сил и гражданского общества имеет важное значение, и мы призываем все стороны воздерживаться от насилия. В конце концов, Европейский Союз решительно отвергает и осуждает дезинформацию относительно роли ЕС в Грузии и осуждает личные нападки на посла Европейского союза в Грузии", - резюмировали европейские дипломаты.

Контекст

В Тбилиси во время муниципальных выборов проходила многолюдная акция протеста, организованная оперным певцом Паатой Бурчуладзе. Протестующие выступали против легитимности правительства партии "Грузинская мечта", к ним присоединились восемь оппозиционных партий, бойкотирующих выборы.

Министерство внутренних дел Грузии открыло уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса после событий у президентского дворца в Тбилиси. В результате протестов пострадали 14 полицейских, один из них в тяжелом состоянии.

В Грузии против протестующих, правозащитников и СМИ направлены репрессии, подобные российским - AP