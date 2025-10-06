$41.280.00
5 октября, 15:08 • 17482 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 46915 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 66567 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 84345 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 150860 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 120862 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109386 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 142909 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 114255 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 50309 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС раскритиковал местные выборы в Грузии из-за подавления инакомыслия

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Верховный представитель ЕС Кая Каллас и комиссар Марта Кос сделали совместное заявление относительно местных выборов в Грузии. Они отметили «длительный период подавления инакомыслия» и низкую явку на выборах.

ЕС раскритиковал местные выборы в Грузии из-за подавления инакомыслия

Верховный представитель Европейского Союза, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас и комиссар по переговорам о расширении Марта Кос сделали совместное заявление по поводу местных выборов в Грузии. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что местные выборы в Грузии прошли "на фоне длительного периода подавления инакомыслия".

Многомесячные рейды против независимых СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение оппонентов и активистов и поправки к избирательному кодексу в пользу правящей партии резко сократили возможность проведения конкурентных выборов. Значительная часть оппозиции бойкотировала эти выборы, и явка на них была относительно низкой

- говорится в заявлении.

Также указывается, что отказ грузинских властей своевременно пригласить международных наблюдателей, в частности ОБСЕ/БДИПЧ, подорвал прозрачность избирательного процесса и помешал международному мониторингу, заслуживающему доверия. Местные организации также воздержались от наблюдения из-за репрессивной обстановки.

Многие люди постоянно протестовали против репрессивной политики правящей партии "Грузинская мечта". Мы призываем освободить всех незаконно задержанных

- подчеркнули Каллас и Кос.

Они также призвали "к спокойствию и сдержанности" в период после выборов и соблюдению прав граждан на свободу собраний и выражения мнений.

"Конструктивный и всеобъемлющий диалог с участием всех политических сил и гражданского общества имеет важное значение, и мы призываем все стороны воздерживаться от насилия. В конце концов, Европейский Союз решительно отвергает и осуждает дезинформацию относительно роли ЕС в Грузии и осуждает личные нападки на посла Европейского союза в Грузии", - резюмировали европейские дипломаты.

Контекст

В Тбилиси во время муниципальных выборов проходила многолюдная акция протеста, организованная оперным певцом Паатой Бурчуладзе. Протестующие выступали против легитимности правительства партии "Грузинская мечта", к ним присоединились восемь оппозиционных партий, бойкотирующих выборы.

Министерство внутренних дел Грузии открыло уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса после событий у президентского дворца в Тбилиси. В результате протестов пострадали 14 полицейских, один из них в тяжелом состоянии.

Вадим Хлюдзинский

