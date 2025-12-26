$41.930.22
49.430.26
ukenru
16:30 • 452 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 7476 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 14985 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 28027 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 20120 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 17143 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 17682 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 19863 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 39426 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17312 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
публикации
Эксклюзивы
Bloomberg: Ларри Эллисон вытеснил Илона Маска с позиции главного технологического титана 2025 года

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон стал центральной фигурой бизнес-событий 2025 года, обойдя Илона Маска. Его состояние выросло на $89 млрд за день, временно сделав его самым богатым человеком мира.

Bloomberg: Ларри Эллисон вытеснил Илона Маска с позиции главного технологического титана 2025 года
Фото: Bloomberg

Пока внимание мира было приковано к Белому дому, 81-летний соучредитель Oracle Ларри Эллисон стал центральной фигурой ключевых бизнес-событий года – от ИИ-бума до мегасделок в Голливуде. По убеждению Bloomberg, именно Эллисон стал ключевой фигурой в бизнес-мире, пишет УНН.

Детали

2025 год стал для Эллисона периодом исторического строительства центров обработки данных. Совместно с Сэмом Альтманом и Масаёши Соном он объявил о плане инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта на сумму 500 миллиардов долларов. Ключевым успехом Oracle стала сделка с OpenAI на 300 миллиардов долларов, что превратило компанию в главного арендодателя вычислительных мощностей для лидера рынка ИИ.

Paramount идет ва-банк: миллиардер Эллисон лично гарантирует $40 млрд для поглощения Warner Bros. Discovery22.12.25, 16:57 • 6120 просмотров

В сентябре, после раскрытия масштабов сотрудничества с OpenAI, состояние Эллисона выросло на рекордные 89 миллиардов долларов за один день. Это позволило ему временно возглавить рейтинг самых богатых людей мира, опередив Илона Маска.

Голливудские амбиции и финансовые риски

Эллисон-старший также стал главным спонсором медиаэкспансии своего сына Дэвида. При поддержке отца компания Skydance Media получила контроль над Paramount. Кроме того, Ларри Эллисон лично гарантировал финансирование на сумму 40,4 миллиарда долларов для попытки поглощения Warner Bros. Discovery.

Несмотря на успехи, аналитики Bloomberg указывают на уязвимость бизнес-империи Эллисона. Oracle впервые с 90-х годов зафиксировала отрицательный денежный поток из-за агрессивного строительства дата-центров. Высокая концентрация капитала в акциях Oracle и значительные долговые обязательства делают состояние миллиардера, которое сейчас оценивается в 250 миллиардов долларов, зависимым от стабильности рынка ИИ и успеха медиаактивов его сына.

Рекордно прибыльный год для богачей: топ-10 миллиардеров мира увеличили капитал на 729 млрд долларов за год – список25.12.25, 17:13 • 4214 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
