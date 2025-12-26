Bloomberg: Ларри Эллисон вытеснил Илона Маска с позиции главного технологического титана 2025 года
Киев • УНН
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон стал центральной фигурой бизнес-событий 2025 года, обойдя Илона Маска. Его состояние выросло на $89 млрд за день, временно сделав его самым богатым человеком мира.
Пока внимание мира было приковано к Белому дому, 81-летний соучредитель Oracle Ларри Эллисон стал центральной фигурой ключевых бизнес-событий года – от ИИ-бума до мегасделок в Голливуде. По убеждению Bloomberg, именно Эллисон стал ключевой фигурой в бизнес-мире, пишет УНН.
Детали
2025 год стал для Эллисона периодом исторического строительства центров обработки данных. Совместно с Сэмом Альтманом и Масаёши Соном он объявил о плане инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта на сумму 500 миллиардов долларов. Ключевым успехом Oracle стала сделка с OpenAI на 300 миллиардов долларов, что превратило компанию в главного арендодателя вычислительных мощностей для лидера рынка ИИ.
Paramount идет ва-банк: миллиардер Эллисон лично гарантирует $40 млрд для поглощения Warner Bros. Discovery22.12.25, 16:57 • 6120 просмотров
В сентябре, после раскрытия масштабов сотрудничества с OpenAI, состояние Эллисона выросло на рекордные 89 миллиардов долларов за один день. Это позволило ему временно возглавить рейтинг самых богатых людей мира, опередив Илона Маска.
Голливудские амбиции и финансовые риски
Эллисон-старший также стал главным спонсором медиаэкспансии своего сына Дэвида. При поддержке отца компания Skydance Media получила контроль над Paramount. Кроме того, Ларри Эллисон лично гарантировал финансирование на сумму 40,4 миллиарда долларов для попытки поглощения Warner Bros. Discovery.
Несмотря на успехи, аналитики Bloomberg указывают на уязвимость бизнес-империи Эллисона. Oracle впервые с 90-х годов зафиксировала отрицательный денежный поток из-за агрессивного строительства дата-центров. Высокая концентрация капитала в акциях Oracle и значительные долговые обязательства делают состояние миллиардера, которое сейчас оценивается в 250 миллиардов долларов, зависимым от стабильности рынка ИИ и успеха медиаактивов его сына.
Рекордно прибыльный год для богачей: топ-10 миллиардеров мира увеличили капитал на 729 млрд долларов за год – список25.12.25, 17:13 • 4214 просмотров