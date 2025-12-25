Рекордно прибыльный год для богачей: топ-10 миллиардеров мира увеличили капитал на 729 млрд долларов за год – список

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 16069 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 18163 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 21018 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 17181 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 15955 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13313 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 49503 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 66673 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32382 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54120 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.3м/с
69%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 16642 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 15469 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 16808 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 15396 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 17862 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 16065 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 49499 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 36142 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 66670 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Прокудин Александр Сергеевич
Николай Леонтович
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Чернигов
Европа
Реклама
УНН Lite
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 1944 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 8632 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 15477 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 16892 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 20303 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Financial Times

Рекордно прибыльный год для богачей: топ-10 миллиардеров мира увеличили капитал на 729 млрд долларов за год – список

Киев • УНН

 • 158 просмотра

2025 год стал рекордно прибыльным для миллиардеров: совокупное состояние выросло на $3,6 трлн до $18,7 трлн благодаря буму инвестиций в ИИ и техсектор. Илон Маск увеличил состояние на $333,2 млрд, достигнув $754 млрд, став первым человеком с состоянием более $700 млрд.

Рекордно прибыльный год для богачей: топ-10 миллиардеров мира увеличили капитал на 729 млрд долларов за год – список

Несмотря на глобальную инфляцию и нестабильность, 2025 год стал рекордно прибыльным для самых богатых людей планеты. По данным Forbes, совокупное состояние мировых миллиардеров выросло на 3,6 триллиона долларов, достигнув отметки в 18,7 триллиона. Основным двигателем роста стал бум инвестиций в искусственный интеллект и технологический сектор. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.

Детали

Наибольший финансовый скачок продемонстрировал Илон Маск, чье состояние увеличилось на 333,2 миллиарда долларов. Этому способствовало удвоение стоимости SpaceX до 800 миллиардов и судебное решение, позволившее ему сохранить пакет акций Tesla на сумму 1 триллион долларов. Сейчас капитал Маска оценивается в 754 миллиарда долларов.

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 600 миллиардов долларов – Forbes15.12.25, 21:51 • 7757 просмотров

Второе и третье места заняли основатели Google Ларри Пейдж (+98,7 млрд) и Сергей Брин (+86,1 млрд). Успех компании обеспечило внедрение модели ИИ Gemini 3 и контракт с Министерством обороны США. Состояния Пейджа достигли 254,7 миллиарда долларов, Брина – 235,1 миллиарда.

Технологический бум и сырьевые рынки

В список лиц с наибольшим приростом капитала в 2025 году также вошли:

  • Дженсен Хуанг (Nvidia): +42,3 млрд долл. на фоне роста стоимости компании до 5 триллионов.
    • Ларри Эллисон (Oracle): +40,6 млрд долл. благодаря ИИ-решениям и сделкам в медиасфере.
      • Амансио Ортега (Zara): +28,7 млрд долл. из-за рекордных прибылей и экспансии на рынке США.
        • Герман Ларреа (Grupo México): +25,6 млрд долл. вследствие исторического максимума цен на медь.
          • Масаёси Сон (SoftBank): +25,4 млрд долл. из-за инвестиций в центры обработки данных.
            • Карлос Слим (América Móvil) и Марк Цукерберг (Meta): каждый добавил к капиталу по 24,3 миллиарда долларов.

              Эксперты Forbes прогнозируют, что при условии сохранения текущей динамики развития xAI, уже в 2026 году мир может получить первого триллионера.

              Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 700 миллиардов долларов21.12.25, 04:50 • 4334 просмотра

              Степан Гафтко

              ЭкономикаНовости Мира
              Техника
              Тренд
              Социальная сеть
              Ларри Эллисон
              Сергей Брин
              Ларри Пейдж
              Тесла, Инк.
              Марк Цукерберг
              SpaceX
              Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
              Илон Маск
              Соединённые Штаты
              Google