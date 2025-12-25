Рекордно прибыльный год для богачей: топ-10 миллиардеров мира увеличили капитал на 729 млрд долларов за год – список
Киев • УНН
2025 год стал рекордно прибыльным для миллиардеров: совокупное состояние выросло на $3,6 трлн до $18,7 трлн благодаря буму инвестиций в ИИ и техсектор. Илон Маск увеличил состояние на $333,2 млрд, достигнув $754 млрд, став первым человеком с состоянием более $700 млрд.
Несмотря на глобальную инфляцию и нестабильность, 2025 год стал рекордно прибыльным для самых богатых людей планеты. По данным Forbes, совокупное состояние мировых миллиардеров выросло на 3,6 триллиона долларов, достигнув отметки в 18,7 триллиона. Основным двигателем роста стал бум инвестиций в искусственный интеллект и технологический сектор. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.
Детали
Наибольший финансовый скачок продемонстрировал Илон Маск, чье состояние увеличилось на 333,2 миллиарда долларов. Этому способствовало удвоение стоимости SpaceX до 800 миллиардов и судебное решение, позволившее ему сохранить пакет акций Tesla на сумму 1 триллион долларов. Сейчас капитал Маска оценивается в 754 миллиарда долларов.
Второе и третье места заняли основатели Google Ларри Пейдж (+98,7 млрд) и Сергей Брин (+86,1 млрд). Успех компании обеспечило внедрение модели ИИ Gemini 3 и контракт с Министерством обороны США. Состояния Пейджа достигли 254,7 миллиарда долларов, Брина – 235,1 миллиарда.
Технологический бум и сырьевые рынки
В список лиц с наибольшим приростом капитала в 2025 году также вошли:
- Дженсен Хуанг (Nvidia): +42,3 млрд долл. на фоне роста стоимости компании до 5 триллионов.
- Ларри Эллисон (Oracle): +40,6 млрд долл. благодаря ИИ-решениям и сделкам в медиасфере.
- Амансио Ортега (Zara): +28,7 млрд долл. из-за рекордных прибылей и экспансии на рынке США.
- Герман Ларреа (Grupo México): +25,6 млрд долл. вследствие исторического максимума цен на медь.
- Масаёси Сон (SoftBank): +25,4 млрд долл. из-за инвестиций в центры обработки данных.
- Карлос Слим (América Móvil) и Марк Цукерберг (Meta): каждый добавил к капиталу по 24,3 миллиарда долларов.
Эксперты Forbes прогнозируют, что при условии сохранения текущей динамики развития xAI, уже в 2026 году мир может получить первого триллионера.
