Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 600 миллиардов долларов – Forbes
Киев • УНН
Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 600 миллиардов долларов, благодаря росту оценки SpaceX до 800 миллиардов долларов. Его доля в SpaceX составляет 336 миллиардов долларов, а в Tesla – 197 миллиардов долларов.
Богатейший человек мира Илон Маск достиг исторической отметки, став первым человеком в истории, чье чистое состояние превысило 600 миллиардов долларов. Этому способствовал стремительный рост оценки его ракетной компании SpaceX. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.
Детали
Как сообщает Forbes, недавнее тендерное предложение оценило SpaceX в 800 миллиардов долларов (по сравнению с 400 млрд в августе), что увеличило состояние Маска, который владеет примерно 42% компании, до примерно 677 миллиардов долларов. Достижение отметки в 600 миллиардов стало уникальной вехой, поскольку никто ранее не доходил даже до 500 миллиардов.
Доля Маска в SpaceX, оцененная в 336 миллиардов долларов, в настоящее время является его самым ценным активом.
Стремительный рост состояния Маска подпитывается ожиданиями: SpaceX планирует провести IPO в 2026 году, что, по прогнозам инвесторов, может оценить компанию примерно в 1,5 триллиона долларов. Успешное IPO по такой оценке, вероятно, сделает Маска первым в мире триллионером.
Даже без IPO, Маск имеет и другие активы, которые способствуют росту:
- Его 12% доля в Tesla стоит 197 миллиардов долларов.
- Компания xAI Holdings (искусственный интеллект) ведет переговоры о привлечении нового финансирования с оценкой в 230 миллиардов.
