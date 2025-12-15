$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 1294 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15:22 • 20347 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 23397 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 19621 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 19169 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 31597 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 20780 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 21464 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21898 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22404 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 600 миллиардов долларов – Forbes

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 600 миллиардов долларов, благодаря росту оценки SpaceX до 800 миллиардов долларов. Его доля в SpaceX составляет 336 миллиардов долларов, а в Tesla – 197 миллиардов долларов.

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 600 миллиардов долларов – Forbes
Фото: Instagram

Богатейший человек мира Илон Маск достиг исторической отметки, став первым человеком в истории, чье чистое состояние превысило 600 миллиардов долларов. Этому способствовал стремительный рост оценки его ракетной компании SpaceX. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Forbes, недавнее тендерное предложение оценило SpaceX в 800 миллиардов долларов (по сравнению с 400 млрд в августе), что увеличило состояние Маска, который владеет примерно 42% компании, до примерно 677 миллиардов долларов. Достижение отметки в 600 миллиардов стало уникальной вехой, поскольку никто ранее не доходил даже до 500 миллиардов.

Доля Маска в SpaceX, оцененная в 336 миллиардов долларов, в настоящее время является его самым ценным активом.

Совет директоров Tesla получил более 3 миллиардов долларов в виде акционных вознаграждений15.12.25, 14:26 • 2148 просмотров

Стремительный рост состояния Маска подпитывается ожиданиями: SpaceX планирует провести IPO в 2026 году, что, по прогнозам инвесторов, может оценить компанию примерно в 1,5 триллиона долларов. Успешное IPO по такой оценке, вероятно, сделает Маска первым в мире триллионером.

Даже без IPO, Маск имеет и другие активы, которые способствуют росту:

  • Его 12% доля в Tesla стоит 197 миллиардов долларов.
    • Компания xAI Holdings (искусственный интеллект) ведет переговоры о привлечении нового финансирования с оценкой в 230 миллиардов.

      Илон Маск запускает в Сальвадоре общенациональную образовательную программу на базе ИИ14.12.25, 01:06 • 4388 просмотров

      Степан Гафтко

