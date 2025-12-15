Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок сягнув 600 мільярдів доларів – Forbes

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 1794 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15:22 • 20860 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 23858 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 19959 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 19432 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 31943 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 20894 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 21526 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 21930 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22434 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.5м/с
87%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться15 грудня, 10:36 • 11554 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 36532 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto15 грудня, 13:18 • 17545 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 27838 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ14:19 • 6186 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 31949 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 28056 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 36746 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 87174 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 104781 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 26656 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 43670 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 44634 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 48850 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 83600 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок сягнув 600 мільярдів доларів – Forbes

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив 600 мільярдів доларів, завдяки зростанню оцінки SpaceX до 800 мільярдів доларів. Його частка в SpaceX становить 336 мільярдів доларів, а в Tesla – 197 мільярдів доларів.

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок сягнув 600 мільярдів доларів – Forbes
Фото: Instagram

Найбагатша людина світу Ілон Маск досяг історичної позначки, ставши першою особою в історії, чий чистий статок перевищив 600 мільярдів доларів. Цьому сприяло стрімке зростання оцінки його ракетної компанії SpaceX. Про це повідомляє Forbes, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Forbes, нещодавня тендерна пропозиція оцінила SpaceX у 800 мільярдів доларів (порівняно з 400 млрд у серпні), що збільшило статки Маска, який володіє приблизно 42% компанії, до приблизно 677 мільярдів доларів. Досягнення позначки у 600 мільярдів стало унікальною віхою, оскільки ніхто раніше не доходив навіть до 500 мільярдів.

Частка Маска в SpaceX, оцінена у 336 мільярдів доларів, наразі є його найціннішим активом.

Рада директорів Tesla отримала понад 3 мільярди доларів акційних винагород15.12.25, 14:26 • 2148 переглядiв

Стрімке зростання статків Маска підживлюється очікуваннями: SpaceX планує провести IPO у 2026 році, що, за прогнозами інвесторів, може оцінити компанію приблизно у 1,5 трильйона доларів. Успішне IPO за такою оцінкою, ймовірно, зробить Маска першим у світі трильйонером.

Навіть без IPO, Маск має й інші активи, які сприяють зростанню:

  • Його 12% частка в Tesla коштує 197 мільярдів доларів.
    • Компанія xAI Holdings (штучний інтелект) веде переговори про залучення нового фінансування з оцінкою у 230 мільярдів.

      Ілон Маск запускає в Сальвадорі загальнонаціональну освітню програму на базі ШІ14.12.25, 01:06 • 4390 переглядiв

      Степан Гафтко

      СуспільствоНовини СвітуФінанси
      Техніка
      Сальвадор
      Tesla Inc
      SpaceX
      Forbes