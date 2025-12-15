Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок сягнув 600 мільярдів доларів – Forbes
Київ • УНН
Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив 600 мільярдів доларів, завдяки зростанню оцінки SpaceX до 800 мільярдів доларів. Його частка в SpaceX становить 336 мільярдів доларів, а в Tesla – 197 мільярдів доларів.
Найбагатша людина світу Ілон Маск досяг історичної позначки, ставши першою особою в історії, чий чистий статок перевищив 600 мільярдів доларів. Цьому сприяло стрімке зростання оцінки його ракетної компанії SpaceX. Про це повідомляє Forbes, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє Forbes, нещодавня тендерна пропозиція оцінила SpaceX у 800 мільярдів доларів (порівняно з 400 млрд у серпні), що збільшило статки Маска, який володіє приблизно 42% компанії, до приблизно 677 мільярдів доларів. Досягнення позначки у 600 мільярдів стало унікальною віхою, оскільки ніхто раніше не доходив навіть до 500 мільярдів.
Частка Маска в SpaceX, оцінена у 336 мільярдів доларів, наразі є його найціннішим активом.
Рада директорів Tesla отримала понад 3 мільярди доларів акційних винагород15.12.25, 14:26 • 2148 переглядiв
Стрімке зростання статків Маска підживлюється очікуваннями: SpaceX планує провести IPO у 2026 році, що, за прогнозами інвесторів, може оцінити компанію приблизно у 1,5 трильйона доларів. Успішне IPO за такою оцінкою, ймовірно, зробить Маска першим у світі трильйонером.
Навіть без IPO, Маск має й інші активи, які сприяють зростанню:
- Його 12% частка в Tesla коштує 197 мільярдів доларів.
- Компанія xAI Holdings (штучний інтелект) веде переговори про залучення нового фінансування з оцінкою у 230 мільярдів.
Ілон Маск запускає в Сальвадорі загальнонаціональну освітню програму на базі ШІ14.12.25, 01:06 • 4390 переглядiв