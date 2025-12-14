Ілон Маск запускає в Сальвадорі загальнонаціональну освітню програму на базі ШІ
Компанія xAI Ілона Маска та уряд Сальвадора запускають масштабну освітню програму для понад мільйона школярів у 5000 державних школах. Проєкт використовуватиме чат-бот Grok для персоналізованого навчання, адаптованого до індивідуального темпу та інтересів учнів.
Деталі
Компанія xAI Ілона Маска домовилася з урядом Сальвадора про запуск масштабної освітньої програми для школярів на базі чат-бота Grok.
xAI із радістю оголошує про партнерство з Сальвадором та @nayibbukele, щоб забезпечити персоналізоване навчання з Grok для кожного учня державних шкіл країни - понад 1 мільйон дітей
Проєкт планують впровадити у понад 5000 державних шкіл по всій країні, а сама компанія називає ініціативу першою у світі загальнонаціональною програмою освіти, побудованою навколо ШІ.
Зазначається, що система дозволить навчати учнів відповідно до їхнього індивідуального рівня підготовки та темпу, навіть у віддалених сільських громадах.
Ілон Маск заявив, що впровадження Grok у систему освіти дозволить "передати передові технології штучного інтелекту цілим поколінням", зробивши ШІ інструментом не лише для професіоналів, а й частиною щоденного навчального процесу з раннього віку.
У компанії xAI додали, що відкриті до співпраці з іншими державами та запрошують зацікавлені уряди звертатися до них для реалізації спільних проєктів.
