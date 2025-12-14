$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 13029 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 21515 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 18575 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 18971 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 17429 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 13488 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 14486 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14658 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13062 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13449 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Ілон Маск запускає в Сальвадорі загальнонаціональну освітню програму на базі ШІ

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Компанія xAI Ілона Маска та уряд Сальвадора запускають масштабну освітню програму для понад мільйона школярів у 5000 державних школах. Проєкт використовуватиме чат-бот Grok для персоналізованого навчання, адаптованого до індивідуального темпу та інтересів учнів.

Ілон Маск запускає в Сальвадорі загальнонаціональну освітню програму на базі ШІ

Компанія xAI Ілона Маска запускає в Сальвадорі масштабну освітню програму для школярів із використанням чат-бота Grok. Проєкт охопить понад 5000 державних шкіл і дозволить створити персоналізоване навчання для більш ніж мільйона учнів, підлаштовуючи матеріал під темп, рівень і інтереси кожного. Ініціатива покликана зробити штучний інтелект доступним для навчання дітей з раннього віку. Про це інформує УНН з посиланням на xAI у соцмережі Х (Twitter), NDTV.

Деталі

Компанія xAI Ілона Маска домовилася з урядом Сальвадора про запуск масштабної освітньої програми для школярів на базі чат-бота Grok.

xAI із радістю оголошує про партнерство з Сальвадором та @nayibbukele, щоб забезпечити персоналізоване навчання з Grok для кожного учня державних шкіл країни - понад 1 мільйон дітей

- йдеться у дописі компанії у соцмережі Х.

Проєкт планують впровадити у понад 5000 державних шкіл по всій країні, а сама компанія називає ініціативу першою у світі загальнонаціональною програмою освіти, побудованою навколо ШІ.

Зазначається, що система дозволить навчати учнів відповідно до їхнього індивідуального рівня підготовки та темпу, навіть у віддалених сільських громадах.

Ілон Маск заявив, що впровадження Grok у систему освіти дозволить "передати передові технології штучного інтелекту цілим поколінням", зробивши ШІ інструментом не лише для професіоналів, а й частиною щоденного навчального процесу з раннього віку.

У компанії xAI додали, що відкриті до співпраці з іншими державами та запрошують зацікавлені уряди звертатися до них для реалізації спільних проєктів.

Нагадаємо

Ілон Маск заявив, що люди зможуть завантажувати свій розум у робота Optimus від Tesla протягом 20 років. Це стане можливим завдяки поєднанню роботів Optimus та інтерфейсу мозок-комп'ютер Neuralink, що дозволить перенести "копію розуму" в роботизоване тіло.

Віта Зеленецька

