$42.350.03
49.790.06
ukenru
11:27 • 668 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 1588 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 2438 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 70210 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 87055 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 36069 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 36113 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 32494 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26605 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28339 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.5м/с
71%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням1 січня, 02:41 • 8076 перегляди
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 11177 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 10126 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01 • 34255 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго08:05 • 7172 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 464 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 70227 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 44644 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 83089 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 81440 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Михайло Федоров
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 17564 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 19285 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 44644 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 20064 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 26996 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
MIM-104 Patriot

рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Росія атакувала порти в Одеській області та залізничну інфраструктуру в Ковелі та Конотопі у новорічну ніч. Пошкоджено причали, техніку, обладнання, транспорт та інфраструктуру, але на рух поїздів атака не вплинула.

рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі

росія у новорічну ніч атакувала порти в Одеській області - в Ізмаїльському пошкоджено причали і техніку, в Одеському - обладнання, транспорт та інфраструктуру, а також залізницю - у Ковелі на Волині пошкоджено локомотивне депо, у Конотопі на Сумщині - станція і вантажні вагони, також уражено логістику на Одещині, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

2026 рік розпочався і для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині. Пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами. Також армія рф вдарила по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони

- написав Кулеба.

Окрім того, зі слів віцепрем'єра, "окупанти завдали ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи".

"Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула", - вказав Кулеба.

На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідки01.01.26, 10:12 • 4052 перегляди

Також, зі слів Кулеби, у перший день нового року росія знову вдарила дронами по портовій інфраструктурі України".

Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Ізмаїльському порту є пошкодження портових причалів і техніки. В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею також уражене портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури

- написав Кулеба.

"Попри ворожі атаки, порти працюють і Україна продовжує виконувати свої зобов’язання продовольчого експорту та забезпечувати роботу логістичної інфраструктури", - наголосив віцепрем'єр.

Через нічну атаку рф на Одесу пошкоджені інфраструктура та будинки: показали наслідки01.01.26, 08:38 • 3074 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Новий рік
Техніка
Війна в Україні
Конотоп
Сумська область
Одеська область
Волинська область
Українська залізниця
Ковель
Ізмаїл
Україна
Одеса