рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі

росія у новорічну ніч атакувала порти в Одеській області - в Ізмаїльському пошкоджено причали і техніку, в Одеському - обладнання, транспорт та інфраструктуру, а також залізницю - у Ковелі на Волині пошкоджено локомотивне депо, у Конотопі на Сумщині - станція і вантажні вагони, також уражено логістику на Одещині, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

2026 рік розпочався і для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині. Пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами. Також армія рф вдарила по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони - написав Кулеба.

Окрім того, зі слів віцепрем'єра, "окупанти завдали ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи".

"Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула", - вказав Кулеба.

На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідки

Також, зі слів Кулеби, у перший день нового року росія знову вдарила дронами по портовій інфраструктурі України".

Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Ізмаїльському порту є пошкодження портових причалів і техніки. В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею також уражене портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури - написав Кулеба.

"Попри ворожі атаки, порти працюють і Україна продовжує виконувати свої зобов’язання продовольчого експорту та забезпечувати роботу логістичної інфраструктури", - наголосив віцепрем'єр.

Через нічну атаку рф на Одесу пошкоджені інфраструктура та будинки: показали наслідки