В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
У селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище і загинула. Рятувальники та медики намагалися врятувати хлопчика, але реанімувати його не вдалося.
На трасі Київ-Ковель-Ягодин автоцистерна врізалась у блокпост. Внаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський, двоє осіб отримали тяжкі травми. Водій затриманий, цистерна з газом не розгерметизувалась.
На Волині відкрито гуманітарний коридор для виїзду з тимчасово окупованих територій. Українці можуть перетнути кордон через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" та отримати допомогу від волонтерів і місцевої влади.
У Волинській області відкрито два кримінальні провадження за фактом подій під ТЦК у Ковелі 3 серпня. Поліція встановлює учасників інциденту та з'ясовує деталі події.
У Волинському ТЦК відреагували на протести в Ковелі, де люди вимагали звільнити трьох чоловіків. Стверджують, що ситуацію використали російські спецслужби для дестабілізації.
У Волинській області в селі Городилець вибухнула літій-іонний акумулятор, пошкодивши приміщення та електромережу.
Поліція знайшла дворічних близнюків, які зникли на Волині, у пошуках брали участь понад 130 правоохоронців, рятувальників і кінологів.
На Волині, в Любомлі, рятувальники відімкнули замок у квартирі, де залишився дворічний хлопчик без матері.
Дві продовольчі мережі "М'ясомаркет" та Döner Maркет, увійшли до топ-10 найбільших франшиз в Україні згідно з дослідженням асоціації рітейлерів України.
Прикордонники виявили катапульту та безпілотники, які контрабандисти планували використати для переправлення сигарет через кордон до Польщі.
На Волині з початку року зареєстровано 7 випадків сказу серед тварин. У центрі контролю та профілактики хвороб додають, що у 5 випадках він реєструвався у свійських тварин
Правоохоронці вилучили наркотики на мільйон гривень та затримали організатора наркоугруповання і трьох його спільників.
Автобус, що перевозив 8 пасажирів, перекинувся біля села Погіньки у Волинській області, в результаті чого постраждав один пасажир, якого госпіталізували, повідомляє місцева поліція.
Пожежа спалахнула в складській будівлі птахокомплексу в Нововолинську, Волинська область, Україна, о 4 ранку і була повністю ліквідована до 7:30, ніхто не постраждав, причина пожежі та збитки встановлюються.
У суботу ввечері спалахнула пожежа в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку в Ковелі, Україна. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі вагітну жінку та 5 дітей. Чоловік і жінка отруїлися димом. Пожежу було ліквідовано менш ніж за 20 хвилин.