росія оминає українські кордони ППО завдяки білорусі - Зеленський

росії вдається атакувати міста на заході України завдяки тому, що російські дрони оминають українські кордони ППО завдяки білорусі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Що стосується російських "шахедів", передусім атаки на Ковель останній час, то тут ми зараз розбирали на Ставці. У нас сьогодні була Ставка, присвячена повністю дронам і лініям, і захисту, і нашим відповідям тощо. Так само ми в принципі говорили і про Ковель. Є проблема - те, що вони бачать наші рубежі, рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і білорусі, білоруській землі. І технічно завдяки білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив усі задачі на наступну Ставку, будуть відповіді