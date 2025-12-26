$41.930.22
13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
росія оминає українські кордони ППО завдяки білорусі - Зеленський

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент Зеленський заявив, що російські дрони атакують захід України, обходячи українські кордони ППО завдяки білорусі. Він зазначив, що це серйозне питання, і завдання щодо нього поставлені на наступну Ставку.

росія оминає українські кордони ППО завдяки білорусі - Зеленський

росії вдається атакувати міста на заході України завдяки тому, що російські дрони оминають українські кордони ППО завдяки білорусі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Що стосується російських "шахедів", передусім атаки на Ковель останній час, то тут ми зараз розбирали на Ставці. У нас сьогодні була Ставка, присвячена повністю дронам і лініям, і захисту, і нашим відповідям тощо. Так само ми в принципі говорили і про Ковель. Є проблема - те, що вони бачать наші рубежі, рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і білорусі, білоруській землі. І технічно завдяки білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив усі задачі на наступну Ставку, будуть відповіді

 - сказав Зеленський.

Нагадаємо

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 99 дронами, з яких 73 знешкоджено.

Павло Башинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Державний кордон України
Білорусь
Ковель
Володимир Зеленський
Україна