россия обходит украинские границы ПВО благодаря беларуси - Зеленский

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 1590 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 7602 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 18536 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 14815 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 13104 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 15958 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 18425 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 34803 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16834 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 32317 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.4м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 15920 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко08:36 • 5392 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 17994 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей10:19 • 8366 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 7176 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 18536 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 34803 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 32317 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 88245 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 88742 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Манфред Вебер
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Германия
Флорида
Реклама
УНН Lite
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 1366 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 15929 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 23307 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 26978 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 27917 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Отопление

россия обходит украинские границы ПВО благодаря беларуси - Зеленский

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Президент Зеленский заявил, что российские дроны атакуют запад Украины, обходя украинские границы ПВО благодаря беларуси. Он отметил, что это серьезный вопрос, и задачи по нему поставлены на следующую Ставку.

россия обходит украинские границы ПВО благодаря беларуси - Зеленский

россии удается атаковать города на западе Украины благодаря тому, что российские дроны обходят украинские границы ПВО благодаря беларуси. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Что касается российских "шахедов", прежде всего атаки на Ковель в последнее время, то здесь мы сейчас разбирали на Ставке. У нас сегодня была Ставка, посвященная полностью дронам и линиям, и защите, и нашим ответам и т.д. Так же мы в принципе говорили и о Ковеле. Есть проблема - то, что они видят наши рубежи, рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем, и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и беларуси, белорусской земле. И технически благодаря беларуси также. Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи на следующую Ставку, будут ответы

 - сказал Зеленский.

Напомним

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 99 дронами, из которых 73 обезврежены.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Ковель
Владимир Зеленский
Украина