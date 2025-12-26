россия обходит украинские границы ПВО благодаря беларуси - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что российские дроны атакуют запад Украины, обходя украинские границы ПВО благодаря беларуси. Он отметил, что это серьезный вопрос, и задачи по нему поставлены на следующую Ставку.
россии удается атаковать города на западе Украины благодаря тому, что российские дроны обходят украинские границы ПВО благодаря беларуси. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Что касается российских "шахедов", прежде всего атаки на Ковель в последнее время, то здесь мы сейчас разбирали на Ставке. У нас сегодня была Ставка, посвященная полностью дронам и линиям, и защите, и нашим ответам и т.д. Так же мы в принципе говорили и о Ковеле. Есть проблема - то, что они видят наши рубежи, рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем, и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и беларуси, белорусской земле. И технически благодаря беларуси также. Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи на следующую Ставку, будут ответы
Напомним
россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 99 дронами, из которых 73 обезврежены.