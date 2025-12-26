73 з 99 ворожих дронів знешкоджено, рф атакувала Україну балістичним "Іскандером"

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 99 дронами, з яких 73 знешкоджено, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 грудня (з 18:00 25 грудня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях