73 з 99 ворожих дронів знешкоджено, рф атакувала Україну балістичним "Іскандером"

06:47 • 1276 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 3558 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 17494 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 62795 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 63942 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 78650 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 39204 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 28371 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 21288 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 69138 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС25 грудня, 21:59 • 7992 перегляди
Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg25 грудня, 23:00 • 9172 перегляди
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34 • 8680 перегляди
росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg26 грудня, 00:11 • 3924 перегляди
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД01:27 • 5114 перегляди
Публікації
73 з 99 ворожих дронів знешкоджено, рф атакувала Україну балістичним "Іскандером"

Київ • УНН

 • 736 перегляди

росія вночі 26 грудня атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 99 ударними БпЛА. Сили оборони знешкодили 73 безпілотники.

73 з 99 ворожих дронів знешкоджено, рф атакувала Україну балістичним "Іскандером"

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 99 дронами, з яких 73 знешкоджено, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 грудня (з 18:00 25 грудня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Російські дрони атакували Одесу та Миколаїв: що відомо26.12.25, 08:40 • 1016 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна