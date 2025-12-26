73 из 99 вражеских дронов обезврежены, рф атаковала Украину баллистическим "Искандером"
Киев • УНН
россия ночью 26 декабря атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 99 ударными БпЛА. Силы обороны обезвредили 73 беспилотника.
Россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 99 дронами, из которых 73 уничтожены, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 декабря (с 18:00 25 декабря) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 99 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 60 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БпЛА на 16 локациях
