Рада ратифікувала угоду з ЄІБ на 230 млн євро для відновлення доріг

Верховна Рада України підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури. Законопроєкт до парламенту подав Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Йдеться про залучення 230 млн євро в межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності". Перший транш - 134 млн євро

За попередніми даними, ці кошти будуть спрямовані на відновлення під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області, відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області, а також реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт.

Окремий пункт – ключові міжнародні маршрути: Київ – Чоп (М-06), Київ – Ковель – Ягодин (М-07), Львів – Шегині (М-11) та Одеса – Рені (М-15). Саме ці дороги забезпечують основні логістичні коридори до країн ЄС і роботу експорту.

Сьогодні дороги - це не лише про транспорт. Це про військову логістику, швидкість переміщення, евакуацію, роботу критичних служб і стійкість економіки. Це елемент оборони країни. Особливо це стосується прифронтових територій, де тисячі кілометрів доріг потребують відновлення і посилення. За нашими оцінками, йдеться про щонайменше 4 000 км таких доріг