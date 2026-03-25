$43.920.0950.900.01
ukenru
Рада ратифікувала угоду з ЄІБ на 230 млн євро для відновлення доріг

Київ • УНН

 • 3066 перегляди

Рада ратифікувала угоду про залучення коштів на ремонт трас до пунктів пропуску та мережі TEN-T. Гроші підуть на маршрути у Львівській та Одеській областях.

Верховна Рада України підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури. Законопроєкт до парламенту подав Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

Цей законопроєкт був поданий у парламент Президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про залучення 230 млн євро в межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності". Перший транш - 134 млн євро

 - йдеться у дописі.

За попередніми даними, ці кошти будуть спрямовані на відновлення під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області, відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області, а також реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт.

Окремий пункт – ключові міжнародні маршрути: Київ – Чоп (М-06), Київ – Ковель – Ягодин (М-07), Львів – Шегині (М-11) та Одеса – Рені (М-15). Саме ці дороги забезпечують основні логістичні коридори до країн ЄС і роботу експорту.

Сьогодні дороги - це не лише про транспорт. Це про військову логістику, швидкість переміщення, евакуацію, роботу критичних служб і стійкість економіки. Це елемент оборони країни. Особливо це стосується прифронтових територій, де тисячі кілометрів доріг потребують відновлення і посилення. За нашими оцінками, йдеться про щонайменше 4 000 км таких доріг

- наголосив посадовець.

За попередньою інформацією, ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів.

Нагадаємо

Верховна Рада України у середу, 25 березня, розпочала пленарне засідання, незважаючи на інформацію у ЗМІ та соцмережах про те, що пленарне засідання може не відбутися через нюанси безпеки чи відсутність кворуму.

Алла Кіосак

