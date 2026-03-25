Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ на 230 млн евро для восстановления дорог
Киев • УНН
Рада ратифицировала соглашение о привлечении средств на ремонт трасс к пунктам пропуска и сети TEN-T. Деньги пойдут на маршруты во Львовской и Одесской областях.
Верховная Рада Украины поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по восстановлению дорожной инфраструктуры. Законопроект в парламент подал Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Этот законопроект был подан в парламент Президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о привлечении 230 млн евро в рамках инициативы ЕС "Пути солидарности". Первый транш – 134 млн евро
По предварительным данным, эти средства будут направлены на восстановление подъездов к пунктам пропуска во Львовской области, восстановление дорожной инфраструктуры в Одесской области, а также реализацию проектов, обеспечивающих стабильную логистику и экспорт.
Отдельный пункт – ключевые международные маршруты: Киев – Чоп (М-06), Киев – Ковель – Ягодин (М-07), Львов – Шегини (М-11) и Одесса – Рени (М-15). Именно эти дороги обеспечивают основные логистические коридоры в страны ЕС и работу экспорта.
Сегодня дороги – это не только о транспорте. Это о военной логистике, скорости перемещения, эвакуации, работе критических служб и устойчивости экономики. Это элемент обороны страны. Особенно это касается прифронтовых территорий, где тысячи километров дорог нуждаются в восстановлении и усилении. По нашим оценкам, речь идет о по меньшей мере 4 000 км таких дорог
По предварительной информации, это соглашение также позволяет улучшить соединение с сетью TEN-T, уменьшить узкие места в логистике, повысить безопасность движения и ускорить доставку гуманитарных и экспортных грузов.
Верховная Рада Украины в среду, 25 марта, начала пленарное заседание, несмотря на информацию в СМИ и соцсетях о том, что пленарное заседание может не состояться из-за нюансов безопасности или отсутствия кворума.