10:45 • 4934 просмотра
09:00 • 23806 просмотра
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 51467 просмотра
24 марта, 17:38 • 44263 просмотра
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 47067 просмотра
24 марта, 15:46 • 50648 просмотра
24 марта, 14:45 • 35968 просмотра
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 33493 просмотра
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 64608 просмотра
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 56626 просмотра
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
28%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 45005 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Село
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Шахед-136

Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ на 230 млн евро для восстановления дорог

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Рада ратифицировала соглашение о привлечении средств на ремонт трасс к пунктам пропуска и сети TEN-T. Деньги пойдут на маршруты во Львовской и Одесской областях.

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по восстановлению дорожной инфраструктуры. Законопроект в парламент подал Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Этот законопроект был подан в парламент Президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о привлечении 230 млн евро в рамках инициативы ЕС "Пути солидарности". Первый транш – 134 млн евро

 - говорится в сообщении.

По предварительным данным, эти средства будут направлены на восстановление подъездов к пунктам пропуска во Львовской области, восстановление дорожной инфраструктуры в Одесской области, а также реализацию проектов, обеспечивающих стабильную логистику и экспорт.

Отдельный пункт – ключевые международные маршруты: Киев – Чоп (М-06), Киев – Ковель – Ягодин (М-07), Львов – Шегини (М-11) и Одесса – Рени (М-15). Именно эти дороги обеспечивают основные логистические коридоры в страны ЕС и работу экспорта.

Сегодня дороги – это не только о транспорте. Это о военной логистике, скорости перемещения, эвакуации, работе критических служб и устойчивости экономики. Это элемент обороны страны. Особенно это касается прифронтовых территорий, где тысячи километров дорог нуждаются в восстановлении и усилении. По нашим оценкам, речь идет о по меньшей мере 4 000 км таких дорог

- подчеркнул чиновник.

По предварительной информации, это соглашение также позволяет улучшить соединение с сетью TEN-T, уменьшить узкие места в логистике, повысить безопасность движения и ускорить доставку гуманитарных и экспортных грузов.

Напомним

Верховная Рада Украины в среду, 25 марта, начала пленарное заседание, несмотря на информацию в СМИ и соцсетях о том, что пленарное заседание может не состояться из-за нюансов безопасности или отсутствия кворума.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Трасса Киев-Одесса
Война в Украине
Львовская область
Европейский инвестиционный банк
Одесская область
Верховная Рада
Европейский Союз
Ковель
Владимир Зеленский
Украина
Львов
Одесса
Киев