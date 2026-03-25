ВР розпочала роботу попри прогнози про зрив засідання - що відбувається у парламенті

Київ • УНН

 • 4262 перегляди

Парламент вчасно розпочав роботу 25 березня. Спікер привітав СБУ та вшанував пам'ять загиблих від ракетних атак.

ВР розпочала роботу попри прогнози про зрив засідання - що відбувається у парламенті

Верховна Рада України у середу, 25 березня, розпочала пленарне засідання, попри інформацію у ЗМІ та соцмережах про те, що пленарне засідання може не відбутися через безпекові нюанси або відсутність кворуму. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Попри те, що парламентарів у сесійній залі дійсно небагато, роботу вони розпочали вчасно.

Перед початком виступів спікер парламенту привітав співробітників СБУ с професійним святом та запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час масштабної ракетно-дронової атаки зс рф напередодні.

Під час початку роботи у депутатському корпусі теж акцентували на малій кількості присутніх у сесійній залі.

"Рада почала засідання, але зала досі практично пуста", - написав зокрема нардеп Олексій Гончаренко у соцмережах, а згодом додав: "Зараз в залі близько 40-50 слуг народу". "Наразі 6 депутатів слуг у відпустках, а 10 поїхали у відрядження", - додав Гончаренко.

Водночас, при сигнальному голосуванні усіх нардепів у сесійній залі ВР було вказано, що всього їх - 281.

"В Раді все спокійно. В урядовому теж", - зазначив також нардеп Ярослав Железняк у соцмережах.

"Депутати поступово сходяться у Раду", - вказав у соцмережах нардеп Василь Мокан.

Нагадаємо

Напередодні нардеп Олексій Гончаренко заявив про можливу відсутність кворуму 25 березня. За його словами, майже 60 депутатів відмовилися йти на голосування законів МВФ.

Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію24.03.26, 14:22 • 20689 переглядiв

Олександра Василенко

