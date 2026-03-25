ВР розпочала роботу попри прогнози про зрив засідання - що відбувається у парламенті
Київ • УНН
Парламент вчасно розпочав роботу 25 березня. Спікер привітав СБУ та вшанував пам'ять загиблих від ракетних атак.
Верховна Рада України у середу, 25 березня, розпочала пленарне засідання, попри інформацію у ЗМІ та соцмережах про те, що пленарне засідання може не відбутися через безпекові нюанси або відсутність кворуму. Про це повідомляє УНН.
Попри те, що парламентарів у сесійній залі дійсно небагато, роботу вони розпочали вчасно.
Перед початком виступів спікер парламенту привітав співробітників СБУ с професійним святом та запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час масштабної ракетно-дронової атаки зс рф напередодні.
Під час початку роботи у депутатському корпусі теж акцентували на малій кількості присутніх у сесійній залі.
"Рада почала засідання, але зала досі практично пуста", - написав зокрема нардеп Олексій Гончаренко у соцмережах, а згодом додав: "Зараз в залі близько 40-50 слуг народу". "Наразі 6 депутатів слуг у відпустках, а 10 поїхали у відрядження", - додав Гончаренко.
Водночас, при сигнальному голосуванні усіх нардепів у сесійній залі ВР було вказано, що всього їх - 281.
"В Раді все спокійно. В урядовому теж", - зазначив також нардеп Ярослав Железняк у соцмережах.
"Депутати поступово сходяться у Раду", - вказав у соцмережах нардеп Василь Мокан.
Напередодні нардеп Олексій Гончаренко заявив про можливу відсутність кворуму 25 березня. За його словами, майже 60 депутатів відмовилися йти на голосування законів МВФ.
