Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію

У вівторок, 24 березня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Президент України Володимир Зеленський доручив Верховній Раді готувати план роботи парламенту з урахуванням того, що країна воюватиме ще як мінімум три роки.

Новину із посиланням на власні джерела у парламенті опублікувала УП.

УНН розбирався у цій темі разом із народними обранцями.

Парламент на воєнних рейках: що кажуть нардепи

Перший заступник глави фракції СН Андрій Мотовиловець, який за інформацією медіа й мав працювати над "воєнним" планом роботи Ради на найближчі кілька років, від коментарів на цю тему відмовився. Таким чином, він не спростував і не підтвердив роботу над таким документом.

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк відповіла, що особисто їй нічого не відомо ні про відповідне доручення Президента, ні про початок розробки "воєнного" плану роботи Ради.

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ексклюзивному коментарі УНН також підтверджує: немає жодної інформації про таку задачу.

Виглядає це дещо дивно. Є плани законопроєктних робіт, які формується на кожен рік з урахуванням пропозицій усіх суб’єктів законодавчої ініціативи, і ВРУ і має їх виконувати – каже Веніславський.

Що цьому передувало

УП із посиланням на власні джерела у ВРУ опублікувала матеріал, у якому йшлося про те, що парламент готується працювати ще кілька років в умовах війни.

Ба більше: Президент України вже нібито доручив першому заступнику глави фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю розпочати роботу над планом, за яким і діятимуть парламентарі. Останній, за словами співрозмовника медіа, уже активно включився в роботу, хоча його й не обмежували термінами.

Причина такого рішення лідера держави – відсутність прогресу у тристоронніх перемовинах між Україною, США та рф.

"Ми розуміємо, що перемовини в тристоронньому форматі швидше за все будуть поставлені на паузу, бо жодна зі сторін не готова йти на поступки", – цитує медіа свого інформатора.

Нагадаємо

Дещо раніше голова робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив про згоду щодо неможливості проводити вибори під час воєнного стану. Наразі влада опрацьовує механізми голосування для військових та біженців.