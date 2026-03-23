Досягнуто консенсусу щодо неможливості виборів під час воєнного стану - Корнієнко

Голова робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що досягнуто консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану, пише УНН з посиланням на пресслужбу апарату ВР.

Наша робота є абсолютно відкритою. Ми обговорюємо ці складні питання не фрагментарно і не в закритих кабінетах. Ми досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану. Водночас попереду багато роботи щодо участі українців за кордоном у виборах, а також пошуку найкращих механізмів забезпечення повноцінного голосування для наших Захисників і Захисниць