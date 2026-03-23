Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Досягнуто консенсусу щодо неможливості виборів під час воєнного стану - Корнієнко

Київ • УНН

 • 6476 перегляди

Олександр Корнієнко заявив про згоду щодо неможливості проводити вибори під час воєнного стану. Влада опрацьовує механізми голосування для військових та біженців.

Голова робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що досягнуто консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану, пише УНН з посиланням на пресслужбу апарату ВР.

Наша робота є абсолютно відкритою. Ми обговорюємо ці складні питання не фрагментарно і не в закритих кабінетах. Ми досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану. Водночас попереду багато роботи щодо участі українців за кордоном у виборах, а також пошуку найкращих механізмів забезпечення повноцінного голосування для наших Захисників і Захисниць

- сказав Корнієнко.

Окрім того, за його словами, "окремим напрямом, що потребує подальшого опрацювання, залишаються вибори до Верховної Ради та питання фінансування повоєнних виборів".

Після завершення роботи тематичних підгруп робочої групи відбудеться засідання підгрупи з питань виконання зобов’язань у сфері євроінтеграції, яку очолює перший віцеспікер. Під час цього засідання у відкритому режимі буде зафіксовано стан виконання Україною відповідних зобов’язань, зокрема, у частині виборчого права та законодавства і визначено етапи реалізації кожного з них, зазначили у парламенті.

Юлія Шрамко

