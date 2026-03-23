Достигнут консенсус о невозможности выборов во время военного положения - Корниенко

Глава рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что достигнут консенсус относительно невозможности проведения выборов во время военного положения, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР.

Наша работа абсолютно открыта. Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса относительно невозможности проведения выборов во время военного положения. В то же время впереди много работы по участию украинцев за границей в выборах, а также поиску лучших механизмов обеспечения полноценного голосования для наших Защитников и Защитниц - сказал Корниенко.

Кроме того, по его словам, "отдельным направлением, требующим дальнейшей проработки, остаются выборы в Верховную Раду и вопросы финансирования послевоенных выборов".

После завершения работы тематических подгрупп рабочей группы состоится заседание подгруппы по вопросам выполнения обязательств в сфере евроинтеграции, которую возглавляет первый вице-спикер. Во время этого заседания в открытом режиме будет зафиксировано состояние выполнения Украиной соответствующих обязательств, в частности, в части избирательного права и законодательства, и определены этапы реализации каждого из них, отметили в парламенте.

