Достигнут консенсус о невозможности выборов во время военного положения - Корниенко
Киев • УНН
Александр Корниенко заявил о согласии относительно невозможности проведения выборов во время военного положения. Власти прорабатывают механизмы голосования для военных и беженцев.
Глава рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что достигнут консенсус относительно невозможности проведения выборов во время военного положения, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР.
Наша работа абсолютно открыта. Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса относительно невозможности проведения выборов во время военного положения. В то же время впереди много работы по участию украинцев за границей в выборах, а также поиску лучших механизмов обеспечения полноценного голосования для наших Защитников и Защитниц
Кроме того, по его словам, "отдельным направлением, требующим дальнейшей проработки, остаются выборы в Верховную Раду и вопросы финансирования послевоенных выборов".
После завершения работы тематических подгрупп рабочей группы состоится заседание подгруппы по вопросам выполнения обязательств в сфере евроинтеграции, которую возглавляет первый вице-спикер. Во время этого заседания в открытом режиме будет зафиксировано состояние выполнения Украиной соответствующих обязательств, в частности, в части избирательного права и законодательства, и определены этапы реализации каждого из них, отметили в парламенте.
