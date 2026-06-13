Число жертв атаки на железную дорогу Сумщины возросло
Киев • УНН
В больнице скончалась 33-летняя женщина, раненная во время атаки рф на железную дорогу в Шосткинской общине. Медики почти сутки боролись за ее жизнь.
В больнице скончалась тяжелораненая женщина, которая прошлой ночью пострадала в результате российской атаки на железнодорожную инфраструктуру Шосткинской громады Сумской области. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, почти сутки медики боролись за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось.
Она получила крайне тяжелые травмы. Ей было всего 33 года. Искренние соболезнования родным и близким
Напомним
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