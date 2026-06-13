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Число жертв атаки на железную дорогу Сумщины возросло

Киев • УНН

 • 134 просмотра

В больнице скончалась 33-летняя женщина, раненная во время атаки рф на железную дорогу в Шосткинской общине. Медики почти сутки боролись за ее жизнь.

Число жертв атаки на железную дорогу Сумщины возросло

В больнице скончалась тяжелораненая женщина, которая прошлой ночью пострадала в результате российской атаки на железнодорожную инфраструктуру Шосткинской громады Сумской области. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, почти сутки медики боролись за ее жизнь, однако спасти женщину не удалось.

Она получила крайне тяжелые травмы. Ей было всего 33 года. Искренние соболезнования родным и близким

- написал Григоров.

Напомним

Накануне россия атаковала железную дорогу в Сумской области, одна железнодорожница погибла, еще одна была ранена.

Армия РФ ударила дроном по ферме в Сумской области: часть скота погибла, еще часть – ранена12.06.26, 22:29 • 1678 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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