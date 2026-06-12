Армия РФ ударила дроном по ферме в Сумской области: часть скота погибла, еще часть – ранена
Киев • УНН
В результате атаки БпЛА на ферму в Садовской общине госпитализирована женщина с ожогами. Еще четверо работников получили помощь, часть скота погибла.
Армия рф атаковала ферму в Сумском районе, в результате чего тяжелые ранения получила 51-летняя женщина, а еще четырем работникам помощь оказали на месте. Кроме того, от атаки пострадали и животные, сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
Сегодня россияне прицельно атаковали ферму в Сумском районе. По хозяйству в Садовской громаде враг ударил беспилотником именно тогда, когда работники загнали скот в помещение. В результате атаки тяжелые ранения получила 51-летняя женщина. С ожогами ее оперативно госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь
Отмечается, что еще четырем работникам помощь оказали на месте, без госпитализации. Также от атаки пострадали и животные. Часть скота погибла, еще часть — ранена.
Напомним
россия сегодня массированно атаковала Сумы из артиллерии, известно о 6 пострадавших.