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Страна, находящаяся в состоянии войны, не сможет принимать Евровидение — обновлённые правила конкурса

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

Европейский вещательный союз обновил правила Евровидения, согласно которым страна-победитель автоматически теряет право на проведение конкурса в случае вооружённого конфликта или геополитической напряжённости. Альтернативного организатора определят после оценки безопасности.

Страна, находящаяся в состоянии войны, не сможет принимать Евровидение — обновлённые правила конкурса

Европейский вещательный союз обновил правила проведения песенного конкурса «Евровидение». Теперь страна-победитель автоматически теряет право принимать конкурс, если будет находиться в состоянии вооружённого конфликта или в условиях напряжённой геополитической ситуации. Об этом говорится на официальном сайте «Евровидения», передаёт УНН

Телерадиокомпания-победитель автоматически теряет право на проведение конкурса, если вооружённый конфликт, напряжённая геополитическая ситуация или любое другое обстоятельство существенно влияет на безопасность, защищённость или стабильность её государства либо ближайшего региона 

- говорится в сообщении. 

При необходимости Европейский вещательный союз может поручить проведение независимой оценки безопасности региона победителя. После такой оценки союз проконсультируется с Консультативной группой, чтобы определить, способна ли страна-победитель безопасно провести конкурс.

Если будет признано, что победитель не может выступить организатором, ЕВС определит альтернативную телерадиокомпанию-организатора. Назначенная телерадиокомпания-организатор возьмёт на себя все права, обязанности и ответственность, связанные с проведением Конкурса, включая ответственность за организацию, производство и постановку мероприятия. Телерадиокомпания-организатор будет организовывать Конкурс от собственного имени и не будет обязана проводить мероприятие от имени другой страны-участницы 

- отмечается в сообщении. 

Отметим, в 2022 году украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022", который состоялся в итальянском Турине.

Следующий конкурс должен был пройти в Украине, однако его перенесли в Великобританию из-за боевых действий. 

Напомним 

Победителем песенного конкурса «Евровидение-2026» впервые в истории стала Болгария, её представляла DARA с песней Bangaranga. Финал конкурса состоялся в субботу вечером, а представительница Украины Leleka завершила выступление на девятом месте. 

Павел Башинский

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