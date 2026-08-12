Страна, находящаяся в состоянии войны, не сможет принимать Евровидение — обновлённые правила конкурса
Киев • УНН
Европейский вещательный союз обновил правила Евровидения, согласно которым страна-победитель автоматически теряет право на проведение конкурса в случае вооружённого конфликта или геополитической напряжённости. Альтернативного организатора определят после оценки безопасности.
Европейский вещательный союз обновил правила проведения песенного конкурса «Евровидение». Теперь страна-победитель автоматически теряет право принимать конкурс, если будет находиться в состоянии вооружённого конфликта или в условиях напряжённой геополитической ситуации. Об этом говорится на официальном сайте «Евровидения», передаёт УНН.
Телерадиокомпания-победитель автоматически теряет право на проведение конкурса, если вооружённый конфликт, напряжённая геополитическая ситуация или любое другое обстоятельство существенно влияет на безопасность, защищённость или стабильность её государства либо ближайшего региона
При необходимости Европейский вещательный союз может поручить проведение независимой оценки безопасности региона победителя. После такой оценки союз проконсультируется с Консультативной группой, чтобы определить, способна ли страна-победитель безопасно провести конкурс.
Если будет признано, что победитель не может выступить организатором, ЕВС определит альтернативную телерадиокомпанию-организатора. Назначенная телерадиокомпания-организатор возьмёт на себя все права, обязанности и ответственность, связанные с проведением Конкурса, включая ответственность за организацию, производство и постановку мероприятия. Телерадиокомпания-организатор будет организовывать Конкурс от собственного имени и не будет обязана проводить мероприятие от имени другой страны-участницы
Отметим, в 2022 году украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022", который состоялся в итальянском Турине.
Следующий конкурс должен был пройти в Украине, однако его перенесли в Великобританию из-за боевых действий.
Напомним
Победителем песенного конкурса «Евровидение-2026» впервые в истории стала Болгария, её представляла DARA с песней Bangaranga. Финал конкурса состоялся в субботу вечером, а представительница Украины Leleka завершила выступление на девятом месте.