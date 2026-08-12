Страна, находящаяся в состоянии войны, не сможет принимать Евровидение — обновлённые правила конкурса

Европейский вещательный союз обновил правила Евровидения, согласно которым страна-победитель автоматически теряет право на проведение конкурса в случае вооружённого конфликта или геополитической напряжённости. Альтернативного организатора определят после оценки безопасности.

Европейский вещательный союз обновил правила проведения песенного конкурса «Евровидение». Теперь страна-победитель автоматически теряет право принимать конкурс, если будет находиться в состоянии вооружённого конфликта или в условиях напряжённой геополитической ситуации. Об этом говорится на официальном сайте «Евровидения», передаёт УНН. Телерадиокомпания-победитель автоматически теряет право на проведение конкурса, если вооружённый конфликт, напряжённая геополитическая ситуация или любое другое обстоятельство существенно влияет на безопасность, защищённость или стабильность её государства либо ближайшего региона - говорится в сообщении. При необходимости Европейский вещательный союз может поручить проведение независимой оценки безопасности региона победителя. После такой оценки союз проконсультируется с Консультативной группой, чтобы определить, способна ли страна-победитель безопасно провести конкурс. Если будет признано, что победитель не может выступить организатором, ЕВС определит альтернативную телерадиокомпанию-организатора. Назначенная телерадиокомпания-организатор возьмёт на себя все права, обязанности и ответственность, связанные с проведением Конкурса, включая ответственность за организацию, производство и постановку мероприятия. Телерадиокомпания-организатор будет организовывать Конкурс от собственного имени и не будет обязана проводить мероприятие от имени другой страны-участницы - отмечается в сообщении. Отметим, в 2022 году украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022", который состоялся в итальянском Турине. Следующий конкурс должен был пройти в Украине, однако его перенесли в Великобританию из-за боевых действий. Напомним Победителем песенного конкурса «Евровидение-2026» впервые в истории стала Болгария, её представляла DARA с песней Bangaranga. Финал конкурса состоялся в субботу вечером, а представительница Украины Leleka завершила выступление на девятом месте.