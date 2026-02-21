Калуш
Украинская музыкальная группа
Kalush — украинская музыкальная группа, основанная в 2019 году в городе Калуш Ивано-Франковской области. Коллектив сочетает современный рэп, хип-хоп и элементы украинского фольклора. Основателем и фронтменом группы является Олег Псюк.
Группа быстро завоевала популярность благодаря самобытному стилю, использованию народных мотивов и украинского языка в своем творчестве. Kalush стал важным представителем современной украинской музыкальной культуры.
2019
Основание группы Kalush и выпуск первых треков
2020
Рост популярности группы в Украине
2021
Создание проекта Kalush Orchestra с фольклорным звучанием
2022
Победа Kalush Orchestra на Песенном конкурсе Евровидение с песней «Stefania»
2023
Активная международная концертная деятельность и поддержка Украины
2024
Группа продолжает творческую деятельность и выступления за рубежом
2025
Kalush остается одним из самых известных украинских музыкальных коллективов