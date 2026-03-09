$43.730.0850.540.36
На Прикарпатье военнообязанный напал с ножом на группу оповещения ТЦК, ранены военные

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

В Калушском районе мужчина ранил ножом двух военных во время проверки документов. Пострадавшие госпитализированы, а нападавшему грозит до 12 лет тюрьмы.

На Прикарпатье военнообязанный напал с ножом на группу оповещения ТЦК, ранены военные

Оперативное командование "Запад" сообщило о чрезвычайном происшествии в Калушском районе, где во время мобилизационных мероприятий получили ранения двое военнослужащих. Инцидент произошел в понедельник, 9 марта, около 06:30 утра на территории Брошнев-Осадской общины, когда представители ТЦК совместно с правоохранителями пытались проверить документы у гражданина. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным командования, мужчина пытался скрыться от группы оповещения, а когда его догнали – применил нож.

Военнообязанный устроил поножовщину, нанеся двум военнослужащим 1-го отдела Калушского РТЦК и СП ножевые колото-резаные раны: одному в область шеи, другому – в руку и плечо

– отмечается в сообщении ОК "Запад".

Пострадавших госпитализировали, их жизни сейчас ничего не угрожает. Нападавшего разыскивает полиция, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы по статьям 114-1 и 350 УК Украины.

Реакция военного командования и призывы к общинам

Военные отмечают, что подобные случаи насилия становятся системными, что недопустимо во время войны.

Проведение мероприятий оповещения, уточнение военно-учетных данных и выполнение требований законодательства в сфере воинского учета является неотъемлемой частью обеспечения обороноспособности страны

– подчеркнули в оперативном командовании.

Представителей местного самоуправления и руководителей предприятий призвали максимально способствовать процессу мобилизации и проводить разъяснительную работу среди населения.

В командовании отметили, что проявления агрессии в отношении военных часто используются российской пропагандой для расшатывания внутренней ситуации в Украине.

Нападавшего разыскивает полиция. Напомним, что нападение на военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей влечет за собой суровую уголовную ответственность: до 5–12 лет лишения свободы, в зависимости от тяжести нанесенных повреждений и квалификации преступления (ст. 114-1 и 350 УК Украины)

– говорится в сообщении ОК.

Степан Гафтко

Общество Криминал и ЧП
