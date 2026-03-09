На Прикарпатті військовозобов’язаний напав із ножем на групу оповіщення ТЦК, поранені військові

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 5280 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12779 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5242 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22596 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23401 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43403 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63326 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101758 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55295 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47007 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.7м/с
39%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 28223 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 24702 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 20865 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 27541 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15390 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 4292 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15827 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 22596 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 27996 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 101758 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Андрій Шевченко
Урсула фон дер Ляєн
Alyona alyona
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 6008 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 21209 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 25039 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 33599 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 40333 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Золото
Financial Times

На Прикарпатті військовозобов’язаний напав із ножем на групу оповіщення ТЦК, поранені військові

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

У Калуському районі чоловік поранив ножем двох військових під час перевірки документів. Потерпілих госпіталізовано, а нападнику загрожує до 12 років тюрми.

На Прикарпатті військовозобов’язаний напав із ножем на групу оповіщення ТЦК, поранені військові

Оперативне командування "Захід" повідомило про надзвичайну подію в Калуському районі, де під час мобілізаційних заходів отримали поранення двоє військовослужбовців. Інцидент стався у понеділок, 9 березня, близько 06:30 ранку на території Брошнів-Осадської громади, коли представники ТЦК спільно з правоохоронцями намагалися перевірити документи у громадянина. Про це пише УНН.

Деталі

За даними командування, чоловік намагався втекти від групи оповіщення, а коли його наздогнали – застосував ніж.

Військовозобов’язаний влаштував різанину, нанісши двом військовослужбовцям 1-го відділу Калуського РТЦК та СП ножові колото-різані рани: одному в область шиї, іншому – у руку та плече

– зазначається у повідомленні ОК "Захід".

Потерпілих госпіталізували, їхньому життю наразі нічого не загрожує. Нападника розшукує поліція, йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі за статтями 114-1 та 350 КК України.

Реакція військового командування та заклики до громад

Військові наголошують, що подібні випадки насильства стають системними, що є недопустимим під час війни.

Проведення заходів оповіщення, уточнення військово-облікових даних та виконання вимог законодавства у сфері військового обліку є невід’ємною частиною забезпечення обороноздатності країни

– підкреслили в оперативному командуванні.

Представників місцевого самоврядування та керівників підприємств закликали максимально сприяти процесу мобілізації та проводити роз’яснювальну роботу серед населення.

У командуванні зауважили, що прояви агресії щодо військових часто використовуються російською пропагандою для розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

Нападника розшукує поліція. Нагадаємо, що напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків тягне за собою сувору кримінальну відповідальність: до 5–12 років позбавлення волі, залежно від тяжкості завданих ушкоджень та кваліфікації злочину (ст. 114-1 та 350 КК України)

– йдеться у повідомленні ОК.

На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного08.03.26, 21:46 • 43409 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал
Kalush
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Україна