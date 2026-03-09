На Прикарпатті військовозобов’язаний напав із ножем на групу оповіщення ТЦК, поранені військові

Оперативне командування "Захід" повідомило про надзвичайну подію в Калуському районі, де під час мобілізаційних заходів отримали поранення двоє військовослужбовців. Інцидент стався у понеділок, 9 березня, близько 06:30 ранку на території Брошнів-Осадської громади, коли представники ТЦК спільно з правоохоронцями намагалися перевірити документи у громадянина. Про це пише УНН.

За даними командування, чоловік намагався втекти від групи оповіщення, а коли його наздогнали – застосував ніж.

Військовозобов’язаний влаштував різанину, нанісши двом військовослужбовцям 1-го відділу Калуського РТЦК та СП ножові колото-різані рани: одному в область шиї, іншому – у руку та плече

Потерпілих госпіталізували, їхньому життю наразі нічого не загрожує. Нападника розшукує поліція, йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі за статтями 114-1 та 350 КК України.

Військові наголошують, що подібні випадки насильства стають системними, що є недопустимим під час війни.

Представників місцевого самоврядування та керівників підприємств закликали максимально сприяти процесу мобілізації та проводити роз’яснювальну роботу серед населення.

У командуванні зауважили, що прояви агресії щодо військових часто використовуються російською пропагандою для розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

