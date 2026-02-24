Kalush
Український музичний гурт
Kalush — український музичний гурт, заснований у 2019 році в місті Калуш Івано-Франківської області. Колектив поєднує сучасний реп, хіп-хоп та елементи українського фольклору. Засновником і фронтменом гурту є Олег Псюк.
Гурт швидко здобув популярність завдяки самобутньому стилю, використанню народних мотивів і української мови у своїй творчості. Kalush став важливим представником сучасної української музичної культури.
2019
Заснування гурту Kalush і випуск перших треків
2020
Зростання популярності гурту в Україні
2021
Створення проєкту Kalush Orchestra з фольклорним звучанням
2022
Перемога Kalush Orchestra на Пісенному конкурсі Євробачення з піснею «Stefania»
2023
Активна міжнародна концертна діяльність і підтримка України
2024
Гурт продовжує творчу діяльність і виступи за кордоном
2025
Kalush залишається одним із найвідоміших українських музичних колективів