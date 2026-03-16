Швеція виділила ще 56 млн євро на підтримку енергетики України

Швеція оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 56 мільйонів євро. Про це повідомили у посольстві Швеції в Україні на сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

З урахуванням нового фінансування загальний внесок Стокгольма до фонду перевищив 259 мільйонів євро. У диппредставництві наголосили, що ці кошти допоможуть відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру та підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Підтримка на тлі російських атак

У посольстві зазначили, що підтримка спрямована на зміцнення енергетичної безпеки України, яка регулярно зазнає російських ударів по критичній інфраструктурі.

Ми разом відновлюємо критичну інфраструктуру, вже готуємося до наступної зими та забезпечуємо енергетичну безпеку, щоб Україна залишалася сильною навіть в умовах постійних обстрілів та атак - йдеться у заяві.

