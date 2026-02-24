Швеція виділила понад $21 млн на гуманітарну та енергетичну допомогу Україні
Уряд Швеції виділив 230 мільйонів шведських крон (близько 21,7 мільйона доларів США) на гуманітарну та енергетичну допомогу Україні. Кошти спрямують на забезпечення українців опаленням, водою, житлом та продуктами харчування.
Фінансування спрямують на забезпечення українців опаленням, водою, житлом та продуктами харчування на тлі найхолоднішої зими з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє шведський уряд на своєму сайті, пише УНН.
Деталі
Цієї зими росія атакувала цивільну інфраструктуру в Україні в небачених раніше масштабах. Саме тому ми представляємо додатковий пакет, який захистить стійкість України та дасть проблиск надії найбільш вразливим
Шведська допомога буде розподілена між п'ятьма ключовими партнерами, які працюють безпосередньо поблизу лінії фронту та в найбільш постраждалих регіонах.
Всесвітня продовольча програма ООН та Агентство ООН у справах біженців отримають по 7 мільйонів доларів кожен для забезпечення продовольчої безпеки 600 тисяч осіб та надання тимчасового житла і теплих речей для 2 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Ці заходи покликані пом'якшити наслідки ударів по енергосистемі, через які мільйони мирних жителів залишаються без світла та тепла.
Підтримка дітей та відновлення критичної інфраструктури
Значна частина коштів, а саме 6,1 мільйона доларів, надається ЮНІСЕФ для будівництва шкільних укриттів та ремонту систем опалення у будинках сімей із дітьми. Міжнародний комітет Червоного Хреста та організація "Врятуймо дітей" отримають сукупно близько 1,4 мільйона доларів на медичну допомогу, пошук зниклих безвісти та психосоціальну підтримку дітей, які постраждали від травматичних наслідків війни.
Уряд Швеції підкреслює, що ця допомога є критично важливою для запобігання новій хвилі масового переміщення населення в умовах триваючих ракетних атак.
