Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Швеція виділила понад $21 млн на гуманітарну та енергетичну допомогу Україні

Київ • УНН

Уряд Швеції виділив 230 мільйонів шведських крон (близько 21,7 мільйона доларів США) на гуманітарну та енергетичну допомогу Україні. Кошти спрямують на забезпечення українців опаленням, водою, житлом та продуктами харчування.

Швеція виділила понад $21 млн на гуманітарну та енергетичну допомогу Україні

Уряд Швеції презентував новий пакет підтримки обсягом 230 мільйонів шведських крон, що еквівалентно приблизно 21,7 мільйонам доларів США, для вирішення нагальних потреб населення у 2026 році. Фінансування спрямують на забезпечення українців опаленням, водою, житлом та продуктами харчування на тлі найхолоднішої зими з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє шведський уряд на своєму сайті, пише УНН.

Деталі

Цієї зими росія атакувала цивільну інфраструктуру в Україні в небачених раніше масштабах. Саме тому ми представляємо додатковий пакет, який захистить стійкість України та дасть проблиск надії найбільш вразливим

– наголосив міністр міжнародного співробітництва Бенджамін Дуса.

Шведська допомога буде розподілена між п'ятьма ключовими партнерами, які працюють безпосередньо поблизу лінії фронту та в найбільш постраждалих регіонах.

Всесвітня продовольча програма ООН та Агентство ООН у справах біженців отримають по 7 мільйонів доларів кожен для забезпечення продовольчої безпеки 600 тисяч осіб та надання тимчасового житла і теплих речей для 2 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Ці заходи покликані пом'якшити наслідки ударів по енергосистемі, через які мільйони мирних жителів залишаються без світла та тепла.

Підтримка дітей та відновлення критичної інфраструктури

Значна частина коштів, а саме 6,1 мільйона доларів, надається ЮНІСЕФ для будівництва шкільних укриттів та ремонту систем опалення у будинках сімей із дітьми. Міжнародний комітет Червоного Хреста та організація "Врятуймо дітей" отримають сукупно близько 1,4 мільйона доларів на медичну допомогу, пошук зниклих безвісти та психосоціальну підтримку дітей, які постраждали від травматичних наслідків війни.

Уряд Швеції підкреслює, що ця допомога є критично важливою для запобігання новій хвилі масового переміщення населення в умовах триваючих ракетних атак.

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт