Швеция выделила более $21 млн на гуманитарную и энергетическую помощь Украине

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 336 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 964 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 1690 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 3624 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 7854 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 11416 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12501 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12410 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 20809 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13205 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
86%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 17914 просмотра
МИД обнародовал заявление к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину24 февраля, 09:24 • 5674 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 23175 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 14742 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 8104 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 20809 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 32156 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 50610 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 69376 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 72272 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Латвия
Беларусь
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 3654 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 8154 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 14766 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 26821 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 24525 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Швеция выделила более $21 млн на гуманитарную и энергетическую помощь Украине

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Правительство Швеции выделило 230 миллионов шведских крон (около 21,7 миллиона долларов США) на гуманитарную и энергетическую помощь Украине. Средства будут направлены на обеспечение украинцев отоплением, водой, жильем и продуктами питания.

Швеция выделила более $21 млн на гуманитарную и энергетическую помощь Украине

Правительство Швеции представило новый пакет поддержки объемом 230 миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно 21,7 миллионам долларов США, для решения насущных потребностей населения в 2026 году. Финансирование будет направлено на обеспечение украинцев отоплением, водой, жильем и продуктами питания на фоне самой холодной зимы с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает шведское правительство на своем сайте, пишет УНН.

Детали

Этой зимой Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Украине в невиданных ранее масштабах. Именно поэтому мы представляем дополнительный пакет, который защитит устойчивость Украины и даст проблеск надежды наиболее уязвимым

– подчеркнул министр международного сотрудничества Бенджамин Дуса.

Шведская помощь будет распределена между пятью ключевыми партнерами, работающими непосредственно вблизи линии фронта и в наиболее пострадавших регионах.

Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов24.02.26, 20:34 • 970 просмотров

Всемирная продовольственная программа ООН и Агентство ООН по делам беженцев получат по 7 миллионов долларов каждый для обеспечения продовольственной безопасности 600 тысяч человек и предоставления временного жилья и теплых вещей для 2 миллионов внутренне перемещенных лиц. Эти меры призваны смягчить последствия ударов по энергосистеме, из-за которых миллионы мирных жителей остаются без света и тепла.

Поддержка детей и восстановление критической инфраструктуры

Значительная часть средств, а именно 6,1 миллиона долларов, предоставляется ЮНИСЕФ для строительства школьных укрытий и ремонта систем отопления в домах семей с детьми. Международный комитет Красного Креста и организация "Спасите детей" получат совокупно около 1,4 миллиона долларов на медицинскую помощь, поиск пропавших без вести и психосоциальную поддержку детей, пострадавших от травматических последствий войны.

Правительство Швеции подчеркивает, что эта помощь является критически важной для предотвращения новой волны массового перемещения населения в условиях продолжающихся ракетных атак.

Канада предоставит Украине $1,46 млрд военной помощи и сотни бронемашин для усиления обороны24.02.26, 20:21 • 862 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира