Швеция выделила более $21 млн на гуманитарную и энергетическую помощь Украине
Киев • УНН
Правительство Швеции представило новый пакет поддержки объемом 230 миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно 21,7 миллионам долларов США, для решения насущных потребностей населения в 2026 году. Финансирование будет направлено на обеспечение украинцев отоплением, водой, жильем и продуктами питания на фоне самой холодной зимы с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает шведское правительство на своем сайте, пишет УНН.
Детали
Этой зимой Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Украине в невиданных ранее масштабах. Именно поэтому мы представляем дополнительный пакет, который защитит устойчивость Украины и даст проблеск надежды наиболее уязвимым
Шведская помощь будет распределена между пятью ключевыми партнерами, работающими непосредственно вблизи линии фронта и в наиболее пострадавших регионах.
Всемирная продовольственная программа ООН и Агентство ООН по делам беженцев получат по 7 миллионов долларов каждый для обеспечения продовольственной безопасности 600 тысяч человек и предоставления временного жилья и теплых вещей для 2 миллионов внутренне перемещенных лиц. Эти меры призваны смягчить последствия ударов по энергосистеме, из-за которых миллионы мирных жителей остаются без света и тепла.
Поддержка детей и восстановление критической инфраструктуры
Значительная часть средств, а именно 6,1 миллиона долларов, предоставляется ЮНИСЕФ для строительства школьных укрытий и ремонта систем отопления в домах семей с детьми. Международный комитет Красного Креста и организация "Спасите детей" получат совокупно около 1,4 миллиона долларов на медицинскую помощь, поиск пропавших без вести и психосоциальную поддержку детей, пострадавших от травматических последствий войны.
Правительство Швеции подчеркивает, что эта помощь является критически важной для предотвращения новой волны массового перемещения населения в условиях продолжающихся ракетных атак.
