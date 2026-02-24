Канада надасть Україні $1,46 млрд військової допомоги та сотні бронемашин для посилення оборони
Київ • УНН
Канада виділяє $1,46 млрд на військові потреби України та передає понад 400 одиниць броньованої техніки. Також Оттава спрямовує $20 млн на відновлення енергетичної інфраструктури та запроваджує санкції проти російського "тіньового флоту".
Уряд Канади оголосив про новий масштабний пакет підтримки України до четвертих роковин повномасштабного вторгнення рф. Прем'єр-міністр Марк Карні підтвердив виділення 2 мільярдів канадських доларів (приблизно 1,46 млрд американських доларів) на військові потреби та подовження навчальної місії UNIFIER до 2029 року для підготовки українських захисників. Про це йдеться на сайті уряду Канади, пише УНН.
Деталі
Ключовим елементом нового пакета стане передача понад 400 одиниць броньованої техніки, зокрема 66 сучасних легких бронемашин LAV 6 та 383 автомобілів Senator.
Окрім технічного підсилення, Канада розширює програму UNIFIER, збільшуючи кількість інструкторів для адаптації навчання до актуальних потреб української армії на полі бою. Це рішення забезпечує безперервну підготовку офіцерського та рядового складу ЗСУ за стандартами НАТО протягом наступних трьох років.
Підтримка України залишається незмінною. Канада продовжуватиме надавати військову допомогу для захисту її свободи та досягнення тривалого миру
Енергетична підтримка та удар по тіньовому флоту рф
Паралельно з військовими заходами Оттава спрямовує 20 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими обстрілами.
Водночас канадський уряд запроваджує жорсткі санкції проти 100 суден російського "тіньового флоту" та знижує ціновий поріг на російську нафту, щоб обмежити доходи кремля. Нові обмеження також охоплюють десятки фізичних і юридичних осіб, що допомагають агресору обходити міжнародні санкції та фінансувати війну.
