Канада надасть Україні $1,46 млрд військової допомоги та сотні бронемашин для посилення оборони

17:32 • 2054 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 6320 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 10734 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 12076 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 12086 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 20120 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13089 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31545 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21165 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19093 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі Міноборони 24 лютого, 09:17
МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого, 09:24
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень 24 лютого, 09:44
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом 12:26
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну 14:59
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему 12:55
Ексклюзив
12:55 • 20122 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря 24 лютого, 09:05
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31547 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу 23 лютого, 14:00
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів 23 лютого, 13:20
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 68913 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт 23 лютого, 13:02
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 71836 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом 12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку 23 лютого, 21:02
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя 23 лютого, 20:42
Канада надасть Україні $1,46 млрд військової допомоги та сотні бронемашин для посилення оборони

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Канада виділяє $1,46 млрд на військові потреби України та передає понад 400 одиниць броньованої техніки. Також Оттава спрямовує $20 млн на відновлення енергетичної інфраструктури та запроваджує санкції проти російського "тіньового флоту".

Канада надасть Україні $1,46 млрд військової допомоги та сотні бронемашин для посилення оборони

Уряд Канади оголосив про новий масштабний пакет підтримки України до четвертих роковин повномасштабного вторгнення рф. Прем'єр-міністр Марк Карні підтвердив виділення 2 мільярдів канадських доларів (приблизно 1,46 млрд американських доларів) на військові потреби та подовження навчальної місії UNIFIER до 2029 року для підготовки українських захисників. Про це йдеться на сайті уряду Канади, пише УНН.

Деталі

Ключовим елементом нового пакета стане передача понад 400 одиниць броньованої техніки, зокрема 66 сучасних легких бронемашин LAV 6 та 383 автомобілів Senator.

Окрім технічного підсилення, Канада розширює програму UNIFIER, збільшуючи кількість інструкторів для адаптації навчання до актуальних потреб української армії на полі бою. Це рішення забезпечує безперервну підготовку офіцерського та рядового складу ЗСУ за стандартами НАТО протягом наступних трьох років.

Підтримка України залишається незмінною. Канада продовжуватиме надавати військову допомогу для захисту її свободи та досягнення тривалого миру

– підкреслили в офіційній заяві представники Оттави.

Енергетична підтримка та удар по тіньовому флоту рф

Паралельно з військовими заходами Оттава спрямовує 20 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими обстрілами.

Водночас канадський уряд запроваджує жорсткі санкції проти 100 суден російського "тіньового флоту" та знижує ціновий поріг на російську нафту, щоб обмежити доходи кремля. Нові обмеження також охоплюють десятки фізичних і юридичних осіб, що допомагають агресору обходити міжнародні санкції та фінансувати війну.

Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу 24.02.26, 17:23

Степан Гафтко

Війна в УкраїніЕкономікаСвіт
Санкції
Техніка
Енергетика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Оттава
НАТО
Канада
Україна