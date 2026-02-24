Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Лідери G7 підтвердили підтримку України та зусилля Трампа щодо мирного процесу. Також вони вітають допомогу Україні для проходження зими.
Лідери G7 зробили заяву щодо війни в Україні у четверту річницю вторгнення рф, підтверджуючи непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності і висловлюючи підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів, пише УНН.
У четверту річницю подальшого вторгнення росії в Україну у 2022 році ми, лідери G7, підтверджуємо нашу непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності. Ми висловлюємо нашу постійну підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів. Європа відіграє провідну роль у цьому процесі, до якої приєднаються інші партнери. Ми також підтримуємо зобов'язання в межах Коаліції охочих надати Україні надійні та такі, що заслуговують на довіру, гарантії безпеки. Ми визнаємо, що лише Україна та росія, працюючи разом у добросовісних переговорах, можуть досягти мирної угоди
У заяві лідерів G7 також вказано: "Ми вітаємо зусилля членів G7 та інших партнерів щодо надання Україні суттєвої фінансової та матеріальної підтримки, щоб допомогти країні пережити цю зиму".
"За останні тижні було мобілізовано значні додаткові потужності з виробництва електроенергії разом з іншим критично важливим обладнанням, зокрема, з січня країн G7 до Києва було доставлено понад 2500 генераторів та іншого необхідного обладнання, такого як трансформатори, турбіни, когенераційні установки, котли та ремонтне обладнання, а до Фонду енергетичної підтримки України було зроблено понад півмільярда євро нових зобов'язань для придбання обладнання для ремонту та захисту української енергетичної системи. Стійка та надійна енергетична система буде потрібна до наступної зими та для відновлення країни", - наголошується у заяві.
"Ми зобов'язуємося тісно співпрацювати з метою забезпечення ядерної безпеки, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку та Україною, щоб сприяти збору коштів для якомога швидше відновлення арки герметичності Чорнобильської АЕС та запобігання будь-якому радіологічному інциденту, який матиме серйозні гуманітарні та екологічні наслідки для всього континенту", - зазначається у заяві.
"Ми також підтримуємо ініціативи, спрямовані на забезпечення негайного, безпечного та безумовного повернення українських дітей до їхніх сімей та громад, і високо оцінюємо роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей", - вказали лідери G7 у заяві.
"Ми продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу та підтримку населенню України", - сказано у заяві.
Довідково
До "Групи семи" (G7) входять США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія.
