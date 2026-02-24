Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу

Лідери G7 зробили заяву щодо війни в Україні у четверту річницю вторгнення рф, підтверджуючи непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності і висловлюючи підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів, пише УНН.

У четверту річницю подальшого вторгнення росії в Україну у 2022 році ми, лідери G7, підтверджуємо нашу непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності. Ми висловлюємо нашу постійну підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів. Європа відіграє провідну роль у цьому процесі, до якої приєднаються інші партнери. Ми також підтримуємо зобов'язання в межах Коаліції охочих надати Україні надійні та такі, що заслуговують на довіру, гарантії безпеки. Ми визнаємо, що лише Україна та росія, працюючи разом у добросовісних переговорах, можуть досягти мирної угоди