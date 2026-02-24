$43.300.02
Ексклюзив
16:08 • 206 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 2622 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 6484 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 7714 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 15155 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11914 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28046 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20655 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18782 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18199 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу

Київ • УНН

 • 2642 перегляди

Лідери G7 підтвердили підтримку України та зусилля Трампа щодо мирного процесу. Також вони вітають допомогу Україні для проходження зими.

Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу

Лідери G7 зробили заяву щодо війни в Україні у четверту річницю вторгнення рф, підтверджуючи непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності і висловлюючи підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів, пише УНН.

У четверту річницю подальшого вторгнення росії в Україну у 2022 році ми, лідери G7, підтверджуємо нашу непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності. Ми висловлюємо нашу постійну підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів. Європа відіграє провідну роль у цьому процесі, до якої приєднаються інші партнери. Ми також підтримуємо зобов'язання в межах Коаліції охочих надати Україні надійні та такі, що заслуговують на довіру, гарантії безпеки. Ми визнаємо, що лише Україна та росія, працюючи разом у добросовісних переговорах, можуть досягти мирної угоди

- ідеться у заяві лідерів G7.

"Трамп відданий зусиллям із досягнення врегулювання та встановленню тривалого миру" - посольство США зробило заяву до річниці вторгнення рф24.02.26, 16:41 • 1292 перегляди

У заяві лідерів G7 також вказано: "Ми вітаємо зусилля членів G7 та інших партнерів щодо надання Україні суттєвої фінансової та матеріальної підтримки, щоб допомогти країні пережити цю зиму".

"За останні тижні було мобілізовано значні додаткові потужності з виробництва електроенергії разом з іншим критично важливим обладнанням, зокрема, з січня країн G7 до Києва було доставлено понад 2500 генераторів та іншого необхідного обладнання, такого як трансформатори, турбіни, когенераційні установки, котли та ремонтне обладнання, а до Фонду енергетичної підтримки України було зроблено понад півмільярда євро нових зобов'язань для придбання обладнання для ремонту та захисту української енергетичної системи. Стійка та надійна енергетична система буде потрібна до наступної зими та для відновлення країни", - наголошується у заяві.

Партнери нададуть Україні понад 600 млн євро на енергетику - Шмигаль20.02.26, 15:46 • 4124 перегляди

"Ми зобов'язуємося тісно співпрацювати з метою забезпечення ядерної безпеки, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку та Україною, щоб сприяти збору коштів для якомога швидше відновлення арки герметичності Чорнобильської АЕС та запобігання будь-якому радіологічному інциденту, який матиме серйозні гуманітарні та екологічні наслідки для всього континенту", - зазначається у заяві.

"Ми також підтримуємо ініціативи, спрямовані на забезпечення негайного, безпечного та безумовного повернення українських дітей до їхніх сімей та громад, і високо оцінюємо роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей", - вказали лідери G7 у заяві.

"Ми продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу та підтримку населенню України", - сказано у заяві.

Довідково

До "Групи семи" (G7) входять США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія.

Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах24.02.26, 10:32 • 18783 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
