"Трамп відданий зусиллям із досягнення врегулювання та встановленню тривалого миру" - посольство США зробило заяву до річниці вторгнення рф

$43.300.02
51.010.09
ukenru
14:05 • 1386 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 7186 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 7576 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 22807 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 19100 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18039 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17764 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16531 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22665 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40880 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.9м/с
86%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбуPhoto24 лютого, 05:15 • 4572 перегляди
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"24 лютого, 05:31 • 7584 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 21926 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17 • 10890 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 15211 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 7202 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 22813 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 44073 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 63632 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 66796 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 4446 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 23938 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 21724 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 22476 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 40514 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Starlink
Іскандер (ОТРК)

"Трамп відданий зусиллям із досягнення врегулювання та встановленню тривалого миру" - посольство США зробило заяву до річниці вторгнення рф

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Посольство США в Україні зробило заяву до четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф. Президент Трамп відданий досягненню переговорного врегулювання та встановленню тривалого миру.

"Трамп відданий зусиллям із досягнення врегулювання та встановленню тривалого миру" - посольство США зробило заяву до річниці вторгнення рф

Посольство США в Україні зробило заяву до роковин вторгнення рф до України, наголосивши, що президент США Дональд Трамп "і надалі відданий зусиллям із досягнення переговорного врегулювання та встановленню тривалого миру, який забезпечить незалежне й успішне майбутнє України, зі Сполученими Штатами як сильним і надійним партнером", пише УНН.

Сьогодні - четверта річниця початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, що спричинило чотири роки руйнувань і людських страждань. У цю річницю ми вшановуємо народ України за його мужність і самопожертву та висловлюємо особливу вдячність українським співробітникам посольства за їхню віддану підтримку й партнерство на шляху до миру. Президент Трамп і надалі відданий зусиллям із досягнення переговорного врегулювання та встановленню тривалого миру, який забезпечить незалежне й успішне майбутнє України, зі Сполученими Штатами як сильним і надійним партнером

- ідеться у заяві посольства США у тому числі українською мовою.

Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах24.02.26, 10:32 • 18042 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна