"Трамп відданий зусиллям із досягнення врегулювання та встановленню тривалого миру" - посольство США зробило заяву до річниці вторгнення рф
Київ • УНН
Посольство США в Україні зробило заяву до роковин вторгнення рф до України, наголосивши, що президент США Дональд Трамп "і надалі відданий зусиллям із досягнення переговорного врегулювання та встановленню тривалого миру, який забезпечить незалежне й успішне майбутнє України, зі Сполученими Штатами як сильним і надійним партнером", пише УНН.
Сьогодні - четверта річниця початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, що спричинило чотири роки руйнувань і людських страждань. У цю річницю ми вшановуємо народ України за його мужність і самопожертву та висловлюємо особливу вдячність українським співробітникам посольства за їхню віддану підтримку й партнерство на шляху до миру. Президент Трамп і надалі відданий зусиллям із досягнення переговорного врегулювання та встановленню тривалого миру, який забезпечить незалежне й успішне майбутнє України, зі Сполученими Штатами як сильним і надійним партнером
