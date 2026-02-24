Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах

Європейські лідери звернулися з меседжами до українців та світу у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф до України. З заявами виступили у тому числі лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі та ЄС, пише УНН.

Велика Британія

Через чотири роки після варварського повномасштабного вторгнення росії в Україну наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами. Сьогодні ми посилюємо військову, гуманітарну та відбудовну підтримку, і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно для справедливого та тривалого миру. росія не виграє цю війну. Слава Україні - написав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у X.

Франція

"Чотири роки тому Європа прокинулася від гуркоту російських бомб в Україні. Чотири роки загарбницької війни, яку обрала росія, брутально нехтуючи міжнародним правом, суверенітетом народу та людським життям. Чотири роки ударів по містах, зруйнованих шкіл і лікарень, енергетичної інфраструктури, яку методично нищили, щоби занурити родини в холод і жах. Чотири роки й 15 000 вбитих українських цивільних. Чотири роки зламаних доль, насилля, зґвалтувань, катувань, воєнних злочинів і терору. Чотири роки й тисячі українських дітей, відірваних від рідної землі та своїх сімей. Проте вже чотири роки Україна тримається та чинить спротив", - зазначив президент Франції Еммануель Макрон у X у тому числі українською мовою.

"Одного дня росіяни усвідомлять масштаб злочину, скоєного від їхнього імені, безглуздість наведених виправдань і довгострокові руйнівні наслідки для їхньої країни. Тоді як кремль обіцяв захопити Україну за кілька днів, лише 1% української території було захоплено з моменту стабілізації фронту в листопаді 2022 року. Минулого місяця Україна навіть звільнила частину територій. І якою ціною для росіян? Понад 1,2 мільйони російських військових було поранено або вбито - це найбільші бойові втрати росії з часів Другої світової війни", - вів далі Макрон.

З його слів, "зіштовхнувшись із такими втратами, росія вербує людей на Африканському континенті, щоби відправляти їх воювати на український фронт, часто без будь-якої попередньої підготовки".

Ця війна - потрійний провал росії: військовий, економічний і стратегічний. Вона зміцнила НАТО, розширення якого росія хотіла уникнути, згуртувала європейців, яких вона прагнула послабити, і оголила крихкість імперіалізму іншої епохи. Оскільки Україна є першою лінією оборони нашого континенту, Франція та Європа рішуче стоять поруч із нею - наголосив Макрон.

З його слів, фінансова, військова, гуманітарна й енергетична допомога: Європа вже мобілізувала 170 мільярдів євро. "На Європейській раді в грудні ми домовилися про кредит у 90 мільярдів євро, щоби забезпечити Україні передбачуване фінансування протягом наступних двох років. Ніщо не виправдовує перегляду цього рішення. Тепер ми маємо втілити його в життя", - підкреслив президент Франції.

І додав: "Постачання техніки та боєприпасів, навчання, посилення протиповітряної оборони та боротьби з дронами, а також обслуговування вже наданого обладнання триватимуть".

"Щоб Україна вистояла і щоб росія зрозуміла: час не на її боці", - вказав Макрон.

"Ми також і надалі завдаватимемо удару по російській воєнній економіці: збережемо курс на санкції та продовжимо дії проти "тіньового флоту"", - додав він.

"Оскільки миру не буде без безпеки, а наша безпека вирішується в Україні, ми й надалі будемо працювати в межах Коаліції охочих. У Парижі 6 січня ми вибудували міцну спільну позицію зі Сполученими Штатами щодо майбутніх гарантій безпеки. Сьогоднішня зустріч має дозволити нам і надалі просуватися вперед. Ми також стежитимемо за тим, щоб інтереси європейців належно враховувалися в переговорах, у тому числі - свого часу - коли йтиметься про архітектуру безпеки, необхідну для нашого континенту - зазначив Макрон.

Президент Франції також звернувся до українців: "Українкам і українцям: ми думаємо про вас із глибоким зворушенням. Про ваші родини, що проходять крізь труднощі, про ваших дітей, про тих, хто чинить опір під ударами. Тим, хто вважає, що може розраховувати на нашу втому: вони помиляються. Ми є і залишатимемося пліч-о-пліч з Україною".

Німеччина

Протягом чотирьох років кожен день і кожна ніч були кошмаром для українців. І не лише для них, а й для всіх нас. Бо війна повернулася до Європи. Тільки об'єднаними силами ми покладемо їй край. Бо доля України - це наша доля - написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Польща

Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив у X:

Російська агресія проти України становить серйозну загрозу безпеці всієї Європи. Історія вчить нас, що ігнорування імперських амбіцій росії завжди призводило до трагедії. Демократичний світ повинен залишатися єдиним перед обличчям таких викликів. Ми очікуємо припинення дій, які дестабілізують регіон. Ми поважаємо мужність тих, хто щодня відстоює свободу

ЄС

Спільну заяву оприлюднили президент Євроради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Європарламенту Роберта Мецола з нагоди четвертої річниці вторгнення росії в Україну.

"Сьогодні, чотири роки тому, росія розпочала свою повномасштабну та незаконну агресивну війну проти України. Ми знову віддаємо шану хороброму народу України, який продовжує чинити опір та захищати свою країну", - сказано у заяві.

росія не досягла своїх військових цілей в Україні - наголосили лідери ЄС.

І вказали: "На тлі того, як росія не може просуватися на полі бою, вона навмисно атакує українську цивільну та критично важливу інфраструктуру, включаючи енергетичну інфраструктуру, лікарні, школи та житлові будинки посеред суворої зими. Українці залишаються вражаючими своєю стійкістю, рішучістю та стійкістю".

"Європейський Союз твердо стояв на боці України та її народу з першого дня російської агресії. Наша мета - всеохопний, справедливий та міцний мир для України, заснований на принципах Статуту ООН та міжнародного права. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення такого миру - миру з гідністю та довгостроковою безпекою. Повага до суверенітету та територіальної цілісності є наріжним каменем. Жодна країна не може анексувати свого сусіда. Кордони не можуть бути змінені силою. Агресора не можна винагородити. У нинішній складній міжнародній та геополітичній обстановці ми наголошуємо на важливості підтримки трансатлантичної та глобальної солідарності з Україною", - ідеться у заяві.

"Європейський Союз продовжуватиме надавати всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу. Ми залишаємося найбільшим донором України", - наголосили лідери ЄС.

Окрім майже 200 мільярдів євро підтримки з 2022 року, європейські лідери погодилися надати Україні 90 мільярдів євро у 2026-27 роках, щоб допомогти Україні задовольнити свої нагальні бюджетні та оборонні потреби та залишатися сильною перед обличчям атак росії". "60 мільярдів євро з цього пакету підтримки буде витрачено на військові потреби (Porcupine programme). Перший платіж буде здійснено якомога швидше - підкреслили лідери ЄС.

Також зазначається, що "цієї зими ЄС та його держави-члени надали Україні безпрецедентну енергетичну допомогу, а також системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також гуманітарну допомогу". "Новий пакет підтримки - для екстреного постачання генераторів та гуманітарної допомоги. Щоб підвищити енергетичну стійкість України та уникнути повторення сьогоднішньої надзвичайної ситуації, ми працюємо з Україною над новим планом енергетичної безпеки та готовності, зосередженим на ремонті та зміцненні мереж, швидкому перезапуску пошкоджених електростанцій та швидкому розгортанні децентралізованого виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - зазначається у заяві.

"Війна путіна на виснаження невпинно виснажує росію, і ми маємо намір чинити подальший тиск на росію, щоб вона припинила свою агресію та розпочала змістовні переговори щодо миру. Ми маємо намір посилити тиск на енергетичний та фінансовий сектор росії та вжити додаткових заходів проти "тіньового флоту", - сказано у заяві.

"Але наші зусилля на підтримку України також спрямовані на наступний день – коли бойові дії закінчаться. Європейський Союз та його держави-члени, відповідно до своїх компетенцій, готові зробити свій внесок у надійні та достовірні гарантії безпеки, щоб росія ніколи більше не зможе напасти на Україну", - вказано у заяві.

І додається: "Ми забезпечимо, щоб росія була притягнута до відповідальності за скоєні злочини та завдану нею шкоду. Ми прагнемо якомога швидше запустити Спеціальний трибунал з розгляду злочинів агресії проти України та Міжнародну комісію з розгляду претензій щодо України, обидва в межах Ради Європи".

"Майбутнє безпечної та процвітаючої України лежить у Європейському Союзі. Україна досягла значного прогресу у реформах, спрямованих на вступ до ЄС, за дуже складних обставин. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку у вступі до ЄС та післявоєнній відбудові", - вказали лідери ЄС.

"Ми твердо стоїмо поруч з Україною. За справедливий та міцний мир. За сильну та суверенну Україну в сильній та суверенній Європі", - наголошується у заяві.

На знак солідарності з українським народом ми піднімаємо український прапор разом із прапором ЄС у штаб-квартирі дипломатії ЄС. Це більше, ніж просто символ. Майбутнє України - у ЄС. За нашої підтримки українці чинять опір і тримаються твердо. Найшвидший шлях до завершення цієї війни - це посилення тиску на росію та більша підтримка України. Нехай це буде остання річниця війни, яку ми відзначатимемо - наголосила Верховна представниця ЄС Кая Каллас у X.

Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф