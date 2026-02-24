Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявлениях

Европейские лидеры обратились с посланиями к украинцам и миру в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. С заявлениями выступили в том числе лидеры Великобритании, Франции, Германии, Польши и ЕС, пишет УНН.

Великобритания

Через четыре года после варварского полномасштабного вторжения России в Украину наше послание украинскому народу простое: Великобритания с вами. Сегодня мы усиливаем военную, гуманитарную и восстановительную поддержку, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется для справедливого и прочного мира. Россия не выиграет эту войну. Слава Украине - написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в X.

Франция

"Четыре года назад Европа проснулась от грохота российских бомб в Украине. Четыре года захватнической войны, которую выбрала Россия, грубо пренебрегая международным правом, суверенитетом народа и человеческой жизнью. Четыре года ударов по городам, разрушенных школ и больниц, энергетической инфраструктуры, которую методично уничтожали, чтобы погрузить семьи в холод и ужас. Четыре года и 15 000 убитых украинских гражданских. Четыре года сломанных судеб, насилия, изнасилований, пыток, военных преступлений и террора. Четыре года и тысячи украинских детей, оторванных от родной земли и своих семей. Однако уже четыре года Украина держится и сопротивляется", - отметил президент Франции Эммануэль Макрон в X в том числе на украинском языке.

"Однажды россияне осознают масштаб преступления, совершенного от их имени, бессмысленность приведенных оправданий и долгосрочные разрушительные последствия для их страны. Тогда как Кремль обещал захватить Украину за несколько дней, лишь 1% украинской территории был захвачен с момента стабилизации фронта в ноябре 2022 года. В прошлом месяце Украина даже освободила часть территорий. И какой ценой для россиян? Более 1,2 миллиона российских военных были ранены или убиты - это самые большие боевые потери России со времен Второй мировой войны", - продолжил Макрон.

По его словам, "столкнувшись с такими потерями, Россия вербует людей на Африканском континенте, чтобы отправлять их воевать на украинский фронт, часто без какой-либо предварительной подготовки".

Эта война - тройной провал России: военный, экономический и стратегический. Она укрепила НАТО, расширения которого Россия хотела избежать, сплотила европейцев, которых она стремилась ослабить, и обнажила хрупкость империализма другой эпохи. Поскольку Украина является первой линией обороны нашего континента, Франция и Европа решительно стоят рядом с ней - подчеркнул Макрон.

По его словам, финансовая, военная, гуманитарная и энергетическая помощь: Европа уже мобилизовала 170 миллиардов евро. "На Европейском совете в декабре мы договорились о кредите в 90 миллиардов евро, чтобы обеспечить Украине предсказуемое финансирование в течение следующих двух лет. Ничто не оправдывает пересмотра этого решения. Теперь мы должны воплотить его в жизнь", - подчеркнул президент Франции.

И добавил: "Поставки техники и боеприпасов, обучение, усиление противовоздушной обороны и борьбы с дронами, а также обслуживание уже предоставленного оборудования будут продолжаться".

"Чтобы Украина выстояла и чтобы Россия поняла: время не на ее стороне", - указал Макрон.

"Мы также и впредь будем наносить удар по российской военной экономике: сохраним курс на санкции и продолжим действия против "теневого флота"", - добавил он.

"Поскольку мира не будет без безопасности, а наша безопасность решается в Украине, мы и впредь будем работать в рамках Коалиции желающих. В Париже 6 января мы выстроили прочную общую позицию с Соединенными Штатами относительно будущих гарантий безопасности. Сегодняшняя встреча должна позволить нам и впредь продвигаться вперед. Мы также будем следить за тем, чтобы интересы европейцев должным образом учитывались в переговорах, в том числе - в свое время - когда речь пойдет об архитектуре безопасности, необходимой для нашего континента - отметил Макрон.

Президент Франции также обратился к украинцам: "Украинкам и украинцам: мы думаем о вас с глубоким волнением. О ваших семьях, проходящих через трудности, о ваших детях, о тех, кто сопротивляется под ударами. Тем, кто считает, что может рассчитывать на нашу усталость: они ошибаются. Мы есть и будем оставаться плечом к плечу с Украиной".

Германия

В течение четырех лет каждый день и каждая ночь были кошмаром для украинцев. И не только для них, но и для всех нас. Потому что война вернулась в Европу. Только объединенными силами мы положим ей конец. Потому что судьба Украины - это наша судьба - написал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Польша

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил в X:

Российская агрессия против Украины представляет серьезную угрозу безопасности всей Европы. История учит нас, что игнорирование имперских амбиций России всегда приводило к трагедии. Демократический мир должен оставаться единым перед лицом таких вызовов. Мы ожидаем прекращения действий, которые дестабилизируют регион. Мы уважаем мужество тех, кто ежедневно отстаивает свободу

ЕС

Совместное заявление обнародовали президент Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Мецола по случаю четвертой годовщины вторжения России в Украину.

"Сегодня, четыре года назад, Россия начала свою полномасштабную и незаконную агрессивную войну против Украины. Мы снова отдаем дань уважения храброму народу Украины, который продолжает сопротивляться и защищать свою страну", - сказано в заявлении.

Россия не достигла своих военных целей в Украине - подчеркнули лидеры ЕС.

И указали: "На фоне того, как Россия не может продвигаться на поле боя, она намеренно атакует украинскую гражданскую и критически важную инфраструктуру, включая энергетическую инфраструктуру, больницы, школы и жилые дома посреди суровой зимы. Украинцы остаются поразительными своей стойкостью, решимостью и устойчивостью".

"Европейский Союз твердо стоял на стороне Украины и ее народа с первого дня российской агрессии. Наша цель - всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины, основанный на принципах Устава ООН и международного права. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение такого мира - мира с достоинством и долгосрочной безопасностью. Уважение к суверенитету и территориальной целостности является краеугольным камнем. Ни одна страна не может аннексировать своего соседа. Границы не могут быть изменены силой. Агрессора нельзя вознаградить. В нынешней сложной международной и геополитической обстановке мы подчеркиваем важность поддержания трансатлантической и глобальной солидарности с Украиной", - говорится в заявлении.

"Европейский Союз будет продолжать оказывать всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу. Мы остаемся крупнейшим донором Украины", - подчеркнули лидеры ЕС.

Помимо почти 200 миллиардов евро поддержки с 2022 года, европейские лидеры согласились предоставить Украине 90 миллиардов евро в 2026-27 годах, чтобы помочь Украине удовлетворить свои насущные бюджетные и оборонные потребности и оставаться сильной перед лицом атак России". "60 миллиардов евро из этого пакета поддержки будет потрачено на военные нужды (Porcupine programme). Первый платеж будет осуществлен как можно скорее - подчеркнули лидеры ЕС.

Также отмечается, что "этой зимой ЕС и его государства-члены предоставили Украине беспрецедентную энергетическую помощь, а также системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также гуманитарную помощь". "Новый пакет поддержки - для экстренной поставки генераторов и гуманитарной помощи. Чтобы повысить энергетическую устойчивость Украины и избежать повторения сегодняшней чрезвычайной ситуации, мы работаем с Украиной над новым планом энергетической безопасности и готовности, сосредоточенным на ремонте и укреплении сетей, быстром перезапуске поврежденных электростанций и быстром развертывании децентрализованного производства электроэнергии из возобновляемых источников", - отмечается в заявлении.

"Война Путина на истощение неустанно истощает Россию, и мы намерены оказывать дальнейшее давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию и начала содержательные переговоры о мире. Мы намерены усилить давление на энергетический и финансовый сектор России и принять дополнительные меры против "теневого флота"", - сказано в заявлении.

"Но наши усилия в поддержку Украины также направлены на следующий день – когда боевые действия закончатся. Европейский Союз и его государства-члены, в соответствии со своими компетенциями, готовы внести свой вклад в надежные и достоверные гарантии безопасности, чтобы Россия никогда больше не смогла напасть на Украину", - указано в заявлении.

И добавляется: "Мы обеспечим, чтобы Россия была привлечена к ответственности за совершенные преступления и нанесенный ею ущерб. Мы стремимся как можно скорее запустить Специальный трибунал по рассмотрению преступлений агрессии против Украины и Международную комиссию по рассмотрению претензий относительно Украины, оба в рамках Совета Европы".

"Будущее безопасной и процветающей Украины лежит в Европейском Союзе. Украина достигла значительного прогресса в реформах, направленных на вступление в ЕС, в очень сложных обстоятельствах. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку во вступлении в ЕС и послевоенном восстановлении", - указали лидеры ЕС.

"Мы твердо стоим рядом с Украиной. За справедливый и прочный мир. За сильную и суверенную Украину в сильной и суверенной Европе", - подчеркивается в заявлении.

В знак солидарности с украинским народом мы поднимаем украинский флаг вместе с флагом ЕС в штаб-квартире дипломатии ЕС. Это больше, чем просто символ. Будущее Украины - в ЕС. При нашей поддержке украинцы сопротивляются и держатся твердо. Самый быстрый путь к завершению этой войны - это усиление давления на Россию и большая поддержка Украины. Пусть это будет последняя годовщина войны, которую мы будем отмечать - подчеркнула Верховный представитель ЕС Кая Каллас в X.

