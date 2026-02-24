Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рф

В Украину в четвертую годовщину вторжения рф прибыли европейские лидеры. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что приветствовал в Киеве, в частности, главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Антониу Кошту, а также лидеров Нордическо-Балтийской восьмерки и Хорватии, пишет УНН.

Детали

"Добро пожаловать в Киев, уважаемые союзники, и спасибо за то, что вы поддерживаете Украину сегодня и на протяжении четырех лет жестокой полномасштабной войны россии. Я был рад приветствовать главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошту в Киеве. 24 февраля 2022 года навсегда разделило историю Европы на "до" и "после". Символично, что в этот день с нами лидеры ЕС", - отметил Сибига в X.

Также глава МИД Андрей Сибига приветствовал в Киеве лидеров Нордическо-Балтийской восьмерки.

"Рады приветствовать лидеров Северно-Балтийской восьмерки, наших настоящих и близких союзников в защите свободы, справедливости и правды. Спасибо Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии за вашу непоколебимую и неизменную поддержку Украины и наших общих европейских ценностей и принципов", - указал министр.

Кроме того, министр Андрей Сибига приветствовал в Киеве премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич Радмана.

"Я был рад приветствовать в Киеве наших хорватских друзей, Премьер-министра Андрея Пленковича и моего коллегу Гордана Грлич Радмана. Мы благодарны дружественной Хорватии за поддержку и солидарность. Спасибо, что вы с нами в этот символический день", - отметил Сибига.