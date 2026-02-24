$43.300.02
Эксклюзив
07:45 • 1926 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 5284 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 17549 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 36888 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 29458 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 29187 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 22977 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 16606 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 14233 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 13320 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рф

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 10493 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и лидеры Нордическо-Балтийской восьмерки прибыли в Киев. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал их в столице.

Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рф

В Украину в четвертую годовщину вторжения рф прибыли европейские лидеры. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что приветствовал в Киеве, в частности, главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Антониу Кошту, а также лидеров Нордическо-Балтийской восьмерки и Хорватии, пишет УНН.

Детали

"Добро пожаловать в Киев, уважаемые союзники, и спасибо за то, что вы поддерживаете Украину сегодня и на протяжении четырех лет жестокой полномасштабной войны россии. Я был рад приветствовать главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошту в Киеве. 24 февраля 2022 года навсегда разделило историю Европы на "до" и "после". Символично, что в этот день с нами лидеры ЕС", - отметил Сибига в X.

Также глава МИД Андрей Сибига приветствовал в Киеве лидеров Нордическо-Балтийской восьмерки.

"Рады приветствовать лидеров Северно-Балтийской восьмерки, наших настоящих и близких союзников в защите свободы, справедливости и правды. Спасибо Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии за вашу непоколебимую и неизменную поддержку Украины и наших общих европейских ценностей и принципов", - указал министр.

Кроме того, министр Андрей Сибига приветствовал в Киеве премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич Радмана.

"Я был рад приветствовать в Киеве наших хорватских друзей, Премьер-министра Андрея Пленковича и моего коллегу Гордана Грлич Радмана. Мы благодарны дружественной Хорватии за поддержку и солидарность. Спасибо, что вы с нами в этот символический день", - отметил Сибига.

Юлия Шрамко

