Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф

До України у четверту річницю вторгнення рф прибули європейські лідери. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що привітав у Києві, зокрема, голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту, а також лідерів Нордично-Балтійської вісімки та Хорватії, пише УНН.

"Ласкаво просимо до Києва, шановні союзники, і дякуємо за те, що ви підтримуєте Україну сьогодні і протягом чотирьох років жорстокої повномасштабної війни росії. Я був радий вітати голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошту в Києві. 24 лютого 2022 року назавжди розділило історію Європи на "до" і "після". Символічно, що в цей день з нами лідери ЄС", - зазначив Сибіга у X.

Також глава МЗС Андрій Сибіга привітав у Києві лідерів Нордично-Балтійської вісімки.

"Раді вітати лідерів Північно-Балтійської вісімки, наших справжніх і близьких союзників у захисті свободи, справедливості та правди. Дякуємо Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії Швеції та Норвегії за вашу непохитну та незмінну підтримку України та наших спільних європейських цінностей і принципів", - вказав міністр.

Окрім того, міністр Андрій Сибіга привітав у Києві прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича та міністра закордонних справ Хорватії Гордана Грлич Радмана.

"Я був радий вітати в Києві наших хорватських друзів, Прем'єр-міністра Андрея Пленковича та мого колегу Гордана Грлич Радмана. Ми вдячні дружній Хорватії за підтримку та солідарність. Дякуємо, що ви з нами в цей символічний день", - зазначив Сибіга.