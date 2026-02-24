Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф

$43.300.02
ukenru
Ексклюзив
07:45 • 1004 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 4066 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 17110 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 36374 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 29115 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 28952 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 22775 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 16491 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 14169 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 13283 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23 лютого, 23:22 • 16077 перегляди
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зрослаPhoto24 лютого, 00:34 • 10538 перегляди
На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень24 лютого, 01:09 • 5760 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24 лютого, 01:47 • 12661 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 10073 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 32359 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 52849 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 56473 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 149276 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 158299 перегляди
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 17459 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 15378 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 16340 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 35146 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 69175 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф

Київ • УНН

 • 10115 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та лідери Нордично-Балтійської вісімки прибули до Києва. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав їх у столиці.

Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф

До України у четверту річницю вторгнення рф прибули європейські лідери. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що привітав у Києві, зокрема, голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту, а також лідерів Нордично-Балтійської вісімки та Хорватії, пише УНН.

Деталі

"Ласкаво просимо до Києва, шановні союзники, і дякуємо за те, що ви підтримуєте Україну сьогодні і протягом чотирьох років жорстокої повномасштабної війни росії. Я був радий вітати голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошту в Києві. 24 лютого 2022 року назавжди розділило історію Європи на "до" і "після". Символічно, що в цей день з нами лідери ЄС", - зазначив Сибіга у X.

Президентка Єврокомісії прибула до Києва і підкреслила непохитну підтримку України24.02.26, 08:19 • 2464 перегляди

Також глава МЗС Андрій Сибіга привітав у Києві лідерів Нордично-Балтійської вісімки.

"Раді вітати лідерів Північно-Балтійської вісімки, наших справжніх і близьких союзників у захисті свободи, справедливості та правди. Дякуємо Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії Швеції та Норвегії за вашу непохитну та незмінну підтримку України та наших спільних європейських цінностей і принципів", - вказав міністр.

Окрім того, міністр Андрій Сибіга привітав у Києві прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича та міністра закордонних справ Хорватії Гордана Грлич Радмана.

"Я був радий вітати в Києві наших хорватських друзів, Прем'єр-міністра Андрея Пленковича та мого колегу Гордана Грлич Радмана. Ми вдячні дружній Хорватії за підтримку та солідарність. Дякуємо, що ви з нами в цей символічний день", - зазначив Сибіга.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Європейська рада
Латвія
Фінляндія
Ісландія
Данія
Швеція
Норвегія
Урсула фон дер Ляєн
Естонія
Україна
Київ