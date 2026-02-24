Президентка Єврокомісії прибула до Києва і підкреслила непохитну підтримку України

$43.270.01
23 лютого, 17:51
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Популярнi новини
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 11649 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 13008 перегляди
Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗСVideo23 лютого, 21:28 • 10495 перегляди
У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертвиVideo23 лютого, 21:51 • 7714 перегляди
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23 лютого, 23:22 • 11111 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 26997 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 47398 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 51281 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 144229 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 153305 перегляди
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 13039 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 11683 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 13106 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 32300 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 66156 перегляди
Президентка Єврокомісії прибула до Києва і підкреслила непохитну підтримку України

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва 24 лютого, вдесяте з початку повномасштабного вторгнення рф. Вона підкреслила непохитну підтримку України з боку Європи.

Президентка Єврокомісії прибула до Києва і підкреслила непохитну підтримку України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва вдесяте з початку війни і підкреслила непохитну підтримку України, пише УНН.

У Києві вдесяте з початку війни. Щоб підтвердити, що Європа непохитно стоїть з Україною – фінансово, військово та протягом цієї суворої зими. Щоб підкреслити нашу незмінну відданість справедливій боротьбі України. І щоб надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України

- написала фон дер Ляєн у X.

Її візит відбувається 24 лютого, у 4-ту річницю вторгнення рф до України.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ