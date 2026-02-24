Президентка Єврокомісії прибула до Києва і підкреслила непохитну підтримку України
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва 24 лютого, вдесяте з початку повномасштабного вторгнення рф. Вона підкреслила непохитну підтримку України з боку Європи.
У Києві вдесяте з початку війни. Щоб підтвердити, що Європа непохитно стоїть з Україною – фінансово, військово та протягом цієї суворої зими. Щоб підкреслити нашу незмінну відданість справедливій боротьбі України. І щоб надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України
Її візит відбувається 24 лютого, у 4-ту річницю вторгнення рф до України.