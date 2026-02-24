Президент Еврокомиссии прибыла в Киев и подчеркнула непоколебимую поддержку Украины
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев 24 февраля, в десятый раз с начала полномасштабного вторжения РФ. Она подчеркнула непоколебимую поддержку Украины со стороны Европы.
В Киеве в десятый раз с начала войны. Чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо стоит с Украиной – финансово, военно и на протяжении этой суровой зимы. Чтобы подчеркнуть нашу неизменную преданность справедливой борьбе Украины. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не уступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины
Ее визит проходит 24 февраля, в 4-ю годовщину вторжения рф в Украину.