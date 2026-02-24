Президент Еврокомиссии прибыла в Киев и подчеркнула непоколебимую поддержку Украины

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 февраля, 17:51 • 14394 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 30423 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 24066 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 24008 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 18818 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 14489 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 12805 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 13032 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 47526 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 51394 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.4м/с
91%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 11719 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 13078 просмотра
Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗСVideo23 февраля, 21:28 • 10554 просмотра
В Москве взорвался полицейский автомобиль, есть жертвыVideo23 февраля, 21:51 • 7822 просмотра
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны23 февраля, 23:22 • 11172 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 27111 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 47518 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 51388 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 144329 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 153401 просмотра
Актуальные люди
Роберт Фицо
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Блогеры
Музыкант
Актуальные места
Украина
Николаев
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 13155 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 11790 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 13194 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 66244 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 69236 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Сериал

Президент Еврокомиссии прибыла в Киев и подчеркнула непоколебимую поддержку Украины

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев 24 февраля, в десятый раз с начала полномасштабного вторжения РФ. Она подчеркнула непоколебимую поддержку Украины со стороны Европы.

Президент Еврокомиссии прибыла в Киев и подчеркнула непоколебимую поддержку Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в десятый раз с начала войны и подчеркнула непоколебимую поддержку Украины, пишет УНН.

В Киеве в десятый раз с начала войны. Чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо стоит с Украиной – финансово, военно и на протяжении этой суровой зимы. Чтобы подчеркнуть нашу неизменную преданность справедливой борьбе Украины. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не уступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины

- написала фон дер Ляйен в X.

Ее визит проходит 24 февраля, в 4-ю годовщину вторжения рф в Украину.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Киев