Президент Еврокомиссии прибыла в Киев и подчеркнула непоколебимую поддержку Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в десятый раз с начала войны и подчеркнула непоколебимую поддержку Украины, пишет УНН.

В Киеве в десятый раз с начала войны. Чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо стоит с Украиной – финансово, военно и на протяжении этой суровой зимы. Чтобы подчеркнуть нашу неизменную преданность справедливой борьбе Украины. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не уступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины