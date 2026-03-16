Венгрия и Словакия решили построить новый трубопровод для нефтепродуктов

Венгрия и Словакия подписали соглашение о строительстве 127-километрового трубопровода для транспортировки дизельного топлива и бензина. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в X, передает УНН.

Венгрия строит новый нефтепровод для транспортировки дизельного топлива и бензина в Словакию, чтобы напрямую соединить наши нефтеперерабатывающие заводы в Братиславе и Сазгаломбатте. Сегодня мы подписали соглашение с министром экономики Денисой Саковой о строительстве нефтепровода длиной 127 километров, который ежегодно будет транспортировать до 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и бензина и который планируется завершить в первой половине следующего года - написал Сийярто.

По его словам, прямое сообщение лучше защитит Венгрию и Словакию от перебоев, вызванных войнами, провальной энергетической политикой Брюсселя и шантажом, с которым его страна "сталкивается со стороны Украины".

Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"

Напомним

Венгрия обвинила Украину в "отказе" от участия в совместных со словацкой стороной "консультациях" после того как отправила группу чиновников для "инспекции" нефтепровода "Дружба".

Невозможно отказаться от того, что не планировалось: Украина отвергла обвинения Венгрии относительно переговоров о "Дружбе"