Невозможно отказаться от того, что не планировалось: Украина отвергла обвинения Венгрии относительно переговоров о "Дружбе"

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий отверг заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что Украина якобы отказалась от трехсторонней встречи для обсуждения нефтепровода "Дружба". По его словам, "невозможно отказаться от того, что не планировалось", передает УНН.

Невозможно отказаться от того, что не планировалось. И тем более от того, что пытаются навязать в последний момент как "фактическую договоренность" - отметил Тихий.

Сибига в Совете ЕС призвал разблокировать 90 млрд евро кредита и отверг шантаж из-за нефтепровода "Дружба"

Представитель МИД отметил, что "это уже стало типичным венгерским почерком - сами что-то нафантазировали, сами нас обвинили".

Могу лишь напомнить в этом контексте, что в субботу в Нафтогазе состоялся детальный брифинг для дипкорпуса, где среди представителей 31 страны был и посол Венгрии. Полная информация о состоянии "Дружбы" была в очередной раз доведена до всех партнеров, в том числе и венгров - резюмировал Тихий.

Ранее

Венгрия обвинила Украину в "отказе" от участия в совместных со словацкой стороной "консультациях" после того, как отправила группу чиновников для "инспекции" нефтепровода "Дружба".

Контекст

На выходных Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу".

11 марта сообщалось, что группа венгерских чиновников для проверки состояния нефтепровода "Дружба" отправилась в Украину. Главе "делегации", государственному секретарю министерства энергетики страны Габору Чепеку Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил встретиться с украинскими должностными лицами и осмотреть нефтепровод.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что группу граждан Венгрии, приехавших в Украину, некорректно называть "делегацией", они не имеют официального статуса, как и запланированных официальных встреч.

После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес Президента Владимира Зеленского из-за его заявлений о несогласованном приезде венгерских чиновников. Венгерский дипломат утверждал, что официальный Будапешт якобы заблаговременно предупредил украинскую сторону о визите специалистов для проверки состояния нефтепровода "Дружба".

МИД Украины в ответе на ноту венгерского посольства относительно планируемого визита делегации этой страны назвал выбранные Венгрией даты "неприемлемыми" и предлагал согласовать новые, сообщили тогда СМИ источники в дипломатических кругах.