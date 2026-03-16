Неможливо відмовитися від того, що не планувалося: Україна відкинула звинувачення Угорщини щодо переговорів про "Дружбу"

Ексклюзив
15:36 • 146 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
14:52 • 2594 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
13:54 • 11871 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
13:13 • 5842 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
11:08 • 12826 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 24855 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 47028 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 58327 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 47956 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 53923 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 25946 перегляди
Саудівська Аравія переспрямовує експорт нафти через загрозу в Ормузькій протоці - Bloomberg16 березня, 07:40 • 13025 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 21796 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 15343 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 12409 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 11871 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 12586 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 15522 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 21974 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 94627 перегляди
Неможливо відмовитися від того, що не планувалося: Україна відкинула звинувачення Угорщини щодо переговорів про "Дружбу"

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не відмовлялася від зустрічі, оскільки зустріч не планувалася. Крім того, Угорщині вже надали повну інформацію про стан нафтопроводу.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відкинув заяви глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, що Україна нібито відмовилася від тристоронньої зустрічі для обговорення нафтопроводу "Дружба". За його словами, "неможливо відмовитися від того, що не планувалося", передає УНН.

Неможливо відмовитися від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються навʼязати в останню мить як "фактичну домовленість" 

- зазначив Тихий.

Сибіга у Раді ЄС закликав розблокувати 90 млрд євро кредиту та відкинув шантаж через нафтопровід "Дружба"16.03.26, 15:34 • 3208 переглядiв

Речник МЗС зазначив, що "це вже стало типовим угорським почерком - самі щось нафантазували, самі нас звинуватили".

Можу лише нагадати в цьому контексті, що в суботу в Нафтогазі відбувся детальний брифінг для дипкорпусу, де серед представників 31 країни був і посол Угорщини. Повну інформацію щодо стану "Дружби" було вкотре доведено до всіх партнерів, зокрема й угорців 

- резюмував Тихий.

Раніше

Угорщина звинуватила Україну у "відмові" від участі у спільних зі словацькою стороною "консультаціях" після того як відправила групу чиновників для "інспекції" нафтопроводу "Дружба".

Контекст

На вихідних Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу".

11 березня повідомлялося, що група угорських чиновників для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" вирушила до України. Очільнику "делегації", державному секретарю міністерства енергетики країни Габору Чепеку Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив зустрітися з українськими посадовцями та оглянути нафтопровід.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що групу громадян Угорщини, які приїхали до України, некоректно називати "делегацією", вони не мають офіційного статусу, як і запланованих офіційних зустрічей.

Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив із різкою критикою на адресу Президента Володимира Зеленського через його заяви про неузгоджений приїзд угорських посадовців. Угорський дипломат стверджував, що офіційний Будапешт нібито завчасно попередив українську сторону про візит фахівців для перевірки стану нафтопроводу "Дружба". 

МЗС України у відповіді на ноту угорського посольства щодо планованого візиту делегації цієї країни назвало обрані Угорщиною дати "неприйнятними" і пропонувало узгодити нові, повідомили тоді ЗМІ джерела в дипломатичних колах.

