Неможливо відмовитися від того, що не планувалося: Україна відкинула звинувачення Угорщини щодо переговорів про "Дружбу"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відкинув заяви глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, що Україна нібито відмовилася від тристоронньої зустрічі для обговорення нафтопроводу "Дружба". За його словами, "неможливо відмовитися від того, що не планувалося", передає УНН.

Неможливо відмовитися від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються навʼязати в останню мить як "фактичну домовленість" - зазначив Тихий.

Сибіга у Раді ЄС закликав розблокувати 90 млрд євро кредиту та відкинув шантаж через нафтопровід "Дружба"

Речник МЗС зазначив, що "це вже стало типовим угорським почерком - самі щось нафантазували, самі нас звинуватили".

Можу лише нагадати в цьому контексті, що в суботу в Нафтогазі відбувся детальний брифінг для дипкорпусу, де серед представників 31 країни був і посол Угорщини. Повну інформацію щодо стану "Дружби" було вкотре доведено до всіх партнерів, зокрема й угорців - резюмував Тихий.

Раніше

Угорщина звинуватила Україну у "відмові" від участі у спільних зі словацькою стороною "консультаціях" після того як відправила групу чиновників для "інспекції" нафтопроводу "Дружба".

Контекст

На вихідних Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу".

11 березня повідомлялося, що група угорських чиновників для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" вирушила до України. Очільнику "делегації", державному секретарю міністерства енергетики країни Габору Чепеку Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив зустрітися з українськими посадовцями та оглянути нафтопровід.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що групу громадян Угорщини, які приїхали до України, некоректно називати "делегацією", вони не мають офіційного статусу, як і запланованих офіційних зустрічей.

Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив із різкою критикою на адресу Президента Володимира Зеленського через його заяви про неузгоджений приїзд угорських посадовців. Угорський дипломат стверджував, що офіційний Будапешт нібито завчасно попередив українську сторону про візит фахівців для перевірки стану нафтопроводу "Дружба".

МЗС України у відповіді на ноту угорського посольства щодо планованого візиту делегації цієї країни назвало обрані Угорщиною дати "неприйнятними" і пропонувало узгодити нові, повідомили тоді ЗМІ джерела в дипломатичних колах.