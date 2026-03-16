Ексклюзив
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 92312 перегляди
Сибіга у Раді ЄС закликав розблокувати 90 млрд євро кредиту та відкинув шантаж через нафтопровід "Дружба"

Київ • УНН

 • 1340 перегляди

Міністр закордонних справ закликав ЄС розблокувати кредит та не прив'язувати кошти до транзиту нафти. Україна також готує допомогу країнам через загрозу Ірану.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради ЄС наголосив на необхідності розблокування погодженого кредиту у 90 мільярдів євро та на неприпустимості прив’язування цих коштів до функціонування нафтопроводу "Дружба", передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

16 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга традиційно взяв участь онлайн у щомісячному засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

Глава української дипломатії подякував колегам із держав-членів ЄС за підтримку, що дозволила подолати тяжку воєнну зиму.

Російська війна триває. Російський терор триває. Лише цього ранку уламки російського дрона впали просто на Майдан Незалежності в центрі Києва 

— зазначив міністр.

На тлі турбулентної геополітичної ситуації у світі глава української дипломатії виокремив у зверненні три ключові тези.

По-перше, міністр закликав європейських колег не втрачати фокус на підтримці України, адже справедливий і тривалий мир у Європі залишається спільним пріоритетом.

Глава МЗС поінформував колег про ситуацію на полі бою. Зокрема, у лютому цього року Збройні Сили України звільнили більше територій, ніж російські окупанти змогли захопити. 

Сибіга також наголосив на відданості України мирному процесу та готовності до наступного раунду тристоронніх переговорів. Водночас він підкреслив, що досягнення реального прогресу потребує зустрічі на рівні лідерів.

По-друге, війна на Близькому Сході засвідчила роль України як контрибутора безпеки.

Міністр поінформував колег, що Україна отримала запити від загалом одинадцяти країн щодо надання безпекової підтримки у зв’язку з агресивними діями іранського режиму.

Роками Іран постачав зброю російському агресору. Сьогодні іранський режим — це терористична та ядерна загроза. Україна вирішила допомогти практичним внеском — так само, як раніше в межах ініціативи "Зерно з України 

— наголосив міністр.

По-третє, тиск на агресора має продовжуватися, а підтримка України — зростати.

Додамо

Глава МЗС окреслив ключові пріоритети України у вимірах безпеки та енергетики. Він окремо наголосив на необхідності якнайшвидшого схвалення двадцятого санкційного пакета ЄС — для унеможливлення отримання Росією вигоди від подій на Близькому Сході.

Міністр також наголосив на необхідності розблокування погодженого кредиту у 90 мільярдів євро та на неприпустимості прив’язування цих коштів до функціонування нафтопроводу "Дружба".

Угорщина продовжує звинувачення через "Дружбу" - Сійярто заявив про відмову України від тристоронньої зустрічі зі Словаччиною16.03.26, 14:37 • 2780 переглядiв

У цьому контексті будь-який шантаж України через захоплення наших людей та державних коштів є абсолютно неприпустимим. Ми закликаємо Угорщину забезпечити повернення державних коштів Україні 

— наголосив він.

Окремо Сибіга зупинився на темі майбутнього членства України в ЄС і закликав колег дивитися на нього не лише крізь призму розширення, а й як на важливий елемент довгострокової безпеки та стабільності в Європі. Це саме стосується і членства інших кандидатів — країн Західних Балкан і Молдови.

Міністр закликав партнерів у нинішніх умовах до ще більшої мобілізації зусиль.

Протидія агресивному режиму Ірану має відбуватися разом із посиленням тиску на агресивний режим росії 

— наголосив Сибіга.

Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"14.03.26, 18:51 • 37780 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика