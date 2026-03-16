Сибига в Совете ЕС призвал разблокировать 90 млрд евро кредита и отверг шантаж из-за нефтепровода "Дружба"

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

Министр иностранных дел призвал ЕС разблокировать кредит и не привязывать средства к транзиту нефти. Украина также готовит помощь странам из-за угрозы Ирана.

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время заседания Совета ЕС отметил необходимость разблокирования согласованного кредита в 90 миллиардов евро и недопустимость привязки этих средств к функционированию нефтепровода "Дружба", передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

16 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига традиционно принял участие онлайн в ежемесячном заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Глава украинской дипломатии поблагодарил коллег из государств-членов ЕС за поддержку, позволившую преодолеть тяжелую военную зиму.

Российская война продолжается. Российский террор продолжается. Только этим утром обломки российского дрона упали прямо на Майдан Независимости в центре Киева 

— отметил министр.

На фоне турбулентной геополитической ситуации в мире глава украинской дипломатии выделил в обращении три ключевых тезиса.

Во-первых, министр призвал европейских коллег не терять фокус на поддержке Украины, ведь справедливый и длительный мир в Европе остается общим приоритетом.

Глава МИД проинформировал коллег о ситуации на поле боя. В частности, в феврале этого года Вооруженные Силы Украины освободили больше территорий, чем российские оккупанты смогли захватить. 

Сибига также подчеркнул приверженность Украины мирному процессу и готовность к следующему раунду трехсторонних переговоров. В то же время он подчеркнул, что достижение реального прогресса требует встречи на уровне лидеров.

Во-вторых, война на Ближнем Востоке показала роль Украины как контрибутора безопасности.

Министр проинформировал коллег, что Украина получила запросы от в общей сложности одиннадцати стран относительно предоставления поддержки в сфере безопасности в связи с агрессивными действиями иранского режима.

Годами Иран поставлял оружие российскому агрессору. Сегодня иранский режим — это террористическая и ядерная угроза. Украина решила помочь практическим вкладом — так же, как раньше в рамках инициативы "Зерно из Украины 

— подчеркнул министр.

В-третьих, давление на агрессора должно продолжаться, а поддержка Украины — расти.

Добавим

Глава МИД обозначил ключевые приоритеты Украины в измерениях безопасности и энергетики. Он отдельно подчеркнул необходимость скорейшего одобрения двадцатого санкционного пакета ЕС — для исключения получения Россией выгоды от событий на Ближнем Востоке.

Министр также подчеркнул необходимость разблокирования согласованного кредита в 90 миллиардов евро и недопустимость привязки этих средств к функционированию нефтепровода "Дружба".

Венгрия продолжает обвинения из-за "Дружбы" - Сийярто заявил об отказе Украины от трехсторонней встречи со Словакией16.03.26, 14:37 • 2764 просмотра

В этом контексте любой шантаж Украины из-за захвата наших людей и государственных средств абсолютно недопустим. Мы призываем Венгрию обеспечить возврат государственных средств Украине 

— подчеркнул он.

Отдельно Сибига остановился на теме будущего членства Украины в ЕС и призвал коллег смотреть на него не только сквозь призму расширения, но и как на важный элемент долгосрочной безопасности и стабильности в Европе. Это же касается и членства других кандидатов — стран Западных Балкан и Молдовы.

Министр призвал партнеров в нынешних условиях к еще большей мобилизации усилий.

Противодействие агрессивному режиму Ирана должно происходить вместе с усилением давления на агрессивный режим россии 

— подчеркнул Сибига.

Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"14.03.26, 18:51 • 37780 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика